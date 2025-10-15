РФ трижды за неделю массированно атаковала газовую инфраструктуру Украины: этой ночью — ТЭЦ группы "Нафтогаз"

За последние семь дней Россия трижды нанесла массированные удары по объектам газовой инфраструктуры Украины, принадлежащим группе "Нафтогаз".

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение "Нафтогаза".

В результате атак получили повреждения газодобывающие мощности на Харьковщине, а также критически важные объекты на Сумщине и Черниговщине.

В ночь на среду, 15 октября, под ударом оказалась одна из теплоэлектроцентралей группы "Нафтогаз", сообщили в компании. Это уже третья масштабная атака на энергетические объекты предприятия через неделю.

"Эти объекты не имеют никакого отношения к военным целям. российские террористы совершают очередные акты терроризма, цель которых лишить Украину газа, тепла и света зимой. Никак не могут понять россияне, что нас так не сломать и не запугать", - подчеркнул председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Сергей Корецкий.

По его словам, все службы компании работают в усиленном режиме, специалисты уже ликвидируют последствия обстрелов и обеспечивают стабильную работу газотранспортной системы.

"Нафтогаз" напоминает, что в ночь на 3 октября россияне нанесли наибольший массированный удар по газодобывающим активам компании с начала полномасштабной войны. Тогда Россия уничтожила 60% газодобычи Украины.

Сейчас Украина ведет переговоры с международными партнерами, чтобы увеличить импорт природного газа примерно на 30% этой осенью и зимой.