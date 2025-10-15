Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,75

+0,14

EUR

48,24

+0,10

Наличный курс:

USD

41,85

41,70

EUR

48,77

48,57

Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс-2025

ТопФинанс-2025
Драйверы экономики

Драйверы

экономики
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

РФ трижды за неделю массированно атаковала газовую инфраструктуру Украины: этой ночью — ТЭЦ группы "Нафтогаз"

Нефтегаз
РФ трижды в неделю атаковала газовую инфраструктуру "Нафтогаза" / Нафтогаз

За последние семь дней Россия трижды нанесла массированные удары по объектам газовой инфраструктуры Украины, принадлежащим группе "Нафтогаз".

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение "Нафтогаза".

В результате атак получили повреждения газодобывающие мощности на Харьковщине, а также критически важные объекты на Сумщине и Черниговщине.

В ночь на среду, 15 октября, под ударом оказалась одна из теплоэлектроцентралей группы "Нафтогаз", сообщили в компании. Это уже третья масштабная атака на энергетические объекты предприятия через неделю.

"Эти объекты не имеют никакого отношения к военным целям. российские террористы совершают очередные акты терроризма, цель которых лишить Украину газа, тепла и света зимой. Никак не могут понять россияне, что нас так не сломать и не запугать", - подчеркнул председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Сергей Корецкий.

По его словам, все службы компании работают в усиленном режиме, специалисты уже ликвидируют последствия обстрелов и обеспечивают стабильную работу газотранспортной системы.

"Нафтогаз" напоминает, что в ночь на 3 октября россияне нанесли наибольший массированный удар по газодобывающим активам компании с начала полномасштабной войны. Тогда Россия уничтожила 60% газодобычи Украины.

Сейчас Украина ведет переговоры с международными партнерами, чтобы увеличить импорт природного газа примерно на 30% этой осенью и зимой.

Автор:
Татьяна Гойденко