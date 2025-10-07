Запланована подія 2

Украина договаривается с международными партнерами о дополнительных 30% импорта газа – Гринчук

Украина ведет переговоры с международными партнерами, чтобы увеличить импорт природного газа примерно на 30% нынешней осенью и зимой. Основной объем этого дополнительного импорта запланирован на октябрь-декабрь, но обсуждается также поставка газа в течение других месяцев отопительного сезона.

Как пишет Delo.ua, ссылаясь на Укринформ, об этом на брифинге сказала министерша энергетики Светлана Гринчук.

По ее словам, через ЕБРР уже было привлечено 500 млн. евро кредита именно на закупке голубого топлива, 300 млн. евро - через ЕИБ.

"Только что мы обсудили и возможности расширения этих кредитов, и с некоторыми странами обсуждаем возможности предоставления помощи на грантовой основе для увеличения импорта   природного газа", - сообщила Гринчук.

Министр добавила, что импортировать газ планируется преимущественно в октябре-декабре, но речь идет и об импорте в другие месяцы отопительного сезона.

Напомним, для обеспечения импорта "Нафтогаз" в конце июля привлек кредиты по 4,7 млрд грн от государственных банков Укргазбанк и ПриватБанк. В общей сложности к отопительному сезону 2025/2026 компания планирует импортировать до 4,5 млрд кубометров газа.

Автор:
Татьяна Бессараб