"Нафтогаз" выполнил 95-97% плана закачки газа в ПХГ на начало отопительного сезона

Подготовка к отопительному сезону идет по плану

Группа "Нафтогаз" почти завершила подготовку к отопительному сезону: по состоянию на сегодняшний день план правительства по закачке газа в подземные хранилища газа (ПХГ) выполнен на 95–97%.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"В рамках плана, утвержденного Кабинетом министров до начала ОЗУ, потому что есть еще и другие задачи, мы выполнили его на 95-97%", - отметил председатель правления НАК Сергей Корецкий.

По его словам, до начала отопительного сезона есть еще немного времени, все двигается по плану. Есть сдержанный оптимизм, что мы выполним задачу правительства по накоплению в ПХГ достаточных объемов газа для прохождения отопительного сезона.

Как сообщала министерша энергетики Светлана Гринчук, к началу отопительного сезона Украина должна накопить в хранилищах 13,2 млрд куб. м газа, из которых 4,6 млрд. куб. м должны составлять импортные объемы.

Столица завершает подготовку жилищного фонда к зиме: большинство домов уже подтвердили техническую исправность систем отопления. По состоянию на середину сентября в Киеве около 90% жилых домов, обслуживающих коммунальные управляющие компании, получили акты готовности к отопительному сезону.

Автор:
Татьяна Гойденко