"Нафтогаз" взял 4,7 млрд грн кредита на закупку газа

Группа "Нафтогаз" привлекла кредит в размере 4,7 млрд грн от ПриватБанка. Средства используют для формирования необходимых запасов газа в подземных газохранилищах в преддверии отопительного сезона 2025/2026 годов.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает прессслужба "Нафтогаза".

Это первый кредитный договор между компаниями и наибольшее финансирование, которое госбанк предоставил энергетическому сектору Украины с начала полномасштабной войны.

Параллельно "Нафтогаз" работает с международными финансовыми организациями и странами-партнерами для привлечения финансирования.

"Благодарен руководству ПриватБанка за скорую реакцию на наш запрос. Спасибо Правительству за поддержку наших усилий по подготовке к зиме", — отметил глава "Нафтогаза" Сергей Корецкий.

"Это не просто кредитное решение, а вклад в стабильность государства и благосостояние миллионов украинцев, – отметил Евгений Заиграев, член правления ПриватБанка по вопросам корпоративного бизнеса и МПБ.

Напомним, что "Нафтогаз" диверсифицирует источники и маршруты поставок газа, что повышает энергетическую безопасность и устойчивость Украины в условиях полномасштабной войны. Компания уже законтрактовала 440 млн куб. м сжиженного природного газа (LNG) у компании Orlen.

В общей сложности к отопительному сезону 2025/2026 компания планирует импортировать до 4,5 млрд кубометров газа.