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Россия нанесла массированный удар по объектам газодобычи "Нафтогаза": есть разрушение
Ночью 22 июля Россия в очередной раз атаковала объекты газодобычи "Нафтогаза": совершены десятки ударов дронами, есть разрушения.
Как пишет Delo.ua, об этом сообщает прессслужба "Нафтогаза".
Отмечается, что сейчас идет ликвидация последствий вражеской атаки. Команды специалистов работают на месте разрушений.
В "Нафтогазе" отмечают, что атаки на объекты газодобычи происходят регулярно.
"Никакого военного значения эти объекты не несут. Это исключительно акт терроризма, которым враг стремится запугать украинцев и сломать нашу волю. Цель террористов очевидна - ослабить Украину, сорвать подготовку к зиме и создать проблемы с газоснабжением для украинцев во время холодов", - заявил глава "Нафтогаза" Сергей Корецкий.
Напомним, Украина могла бы обойтись без импорта газа, но из-за атак РФ, по оценкам Reuters, было потеряно 40% собственной добычи голубого топлива.
Атаки на газовую инфраструктуру
11 февраля российская оккупационная армия запустила по территории Украины ударные беспилотники и крылатые ракеты. В результате атаки повреждения получили объекты " Нафтогаза " в Полтавской области.
А 15 января армия в результате ракетных ударов РФ получили повреждения объекты "Нафтогаза" на Львовщине.
Поэтому с февраля 2025 года "Нефтегаз" закупает импортное голубое топливо.
По состоянию на 17 июля запасы природного газа в украинских подземных хранилищах (ПХГ) превысили 9 миллиардов кубометров. В настоящее время хранилища заполнены на 29,2%, что все еще на 13,9% (или 1,45 млрд кубометров) меньше, чем на аналогичную дату в прошлом году.
До начала отопительного сезона, традиционно стартующего 1 ноября, Украина должна накопить не менее 13 миллиардов кубометров газа. Для этого необходимо дополнительно закачать еще около 4 миллиардов кубометров.