Россия нанесла массированный удар по объектам газодобычи "Нафтогаза": есть разрушение

Ночью 22 июля Россия в очередной раз атаковала объекты газодобычи "Нафтогаза": совершены десятки ударов дронами, есть разрушения.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает прессслужба "Нафтогаза".

Отмечается, что сейчас идет ликвидация последствий вражеской атаки. Команды специалистов работают на месте разрушений.

В "Нафтогазе" отмечают, что атаки на объекты газодобычи происходят регулярно.

"Никакого военного значения эти объекты не несут. Это исключительно акт терроризма, которым враг стремится запугать украинцев и сломать нашу волю. Цель террористов очевидна - ослабить Украину, сорвать подготовку к зиме и создать проблемы с газоснабжением для украинцев во время холодов", - заявил глава "Нафтогаза" Сергей Корецкий.

Напомним, Украина могла бы обойтись без импорта газа, но из-за атак РФ, по оценкам Reuters, было потеряно 40% собственной добычи голубого топлива.

Атаки на газовую инфраструктуру

11 февраля российская оккупационная армия запустила по территории Украины ударные беспилотники и крылатые ракеты. В результате атаки повреждения получили объекты " Нафтогаза " в Полтавской области.

А 15 января армия в результате ракетных ударов РФ получили повреждения объекты "Нафтогаза" на Львовщине.

Поэтому с февраля 2025 года "Нефтегаз" закупает импортное голубое топливо.

По состоянию на 17 июля запасы природного газа в украинских подземных хранилищах (ПХГ) превысили 9 миллиардов кубометров. В настоящее время хранилища заполнены на 29,2%, что все еще на 13,9% (или 1,45 млрд кубометров) меньше, чем на аналогичную дату в прошлом году.

До начала отопительного сезона, традиционно стартующего 1 ноября, Украина должна накопить не менее 13 миллиардов кубометров газа. Для этого необходимо дополнительно закачать еще около 4 миллиардов кубометров.