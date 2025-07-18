Запасы газа в украинских ПХГ превысили 9 миллиардов кубометров, но остаются самыми низкими за 12 лет

По состоянию на 17 июля запасы природного газа в украинских подземных хранилищах (ПХГ) превысили 9 миллиардов кубометров. Об этом свидетельствуют данные аналитической компании ExPro. В настоящее время хранилища заполнены на 29,2%, что все еще на 13,9% (или 1,45 млрд кубометров) меньше, чем на аналогичную дату в прошлом году.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на ЕxРro.

Несмотря на это, отставание от прошлогоднего постепенно сокращается. Впервые за сезон оно уменьшилось до менее 15%.

Закачка газа в ПХГ в июле продолжается высокими темпами. С начала месяца уже закачано более 940 миллионов кубометров – в 1,9 раза больше, чем за аналогичный период 2023 года. Ожидается, что общий объем закачки в июле превысит 1,7 миллиарда кубометров, что станет самым высоким месячным показателем с августа прошлого года.

Всего с начала сезона закачки, стартовавшего 17 апреля, в украинские ПХГ поступило более 3,5 миллиарда кубометров газа. Это в 1,5 раза больше, чем за тот же период в прошлом году, хотя тогда сезон начался раньше – 31 марта.

Среднесуточный объем закачки в июле составляет 55,4 миллиона кубометров, что на 23% выше июньского показателя. Рост связан прежде всего с увеличением импорта — сейчас он достигает 26,8 млн кубометров в сутки.

До начала отопительного сезона, традиционно стартующего 1 ноября, Украина должна накопить не менее 13 миллиардов кубометров газа. Для этого необходимо дополнительно закачать еще около 4 миллиардов кубометров. При текущих темпах эту цель можно будет достичь даже раньше графика.

Впрочем, с наступлением осени, в частности, в сентябре-октябре, возможно замедление закачки из-за роста внутреннего потребления. По оценкам ExPro, уже в начале августа запасы должны составить 10 миллиардов кубометров.

Отмечается, что потребности в топливе планируется частично покрыть за счет внутренней добычи, однако около 1,5 млрд кубометров придется импортировать в августе-октябре, чтобы достичь базового уровня в 13 млрд кубометров. Если же цель накопить 13,5 миллиарда кубометров, импорт должен достичь 2 миллиардов кубометров.

Добавим, что в начале июня уровень запасов газа был на 25% ниже, чем в прошлом году, но сейчас это отставание сократилось до менее 20% и продолжает уменьшаться.