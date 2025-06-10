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Запасы газа в украинских подземных хранилищах превысили 7 миллиардов кубов
Запасы природного газа в украинских подземных хранилищах газа (ПХГ) по состоянию на 6 июня превысили отметку в 7 млрд куб. м. В настоящее время хранилища заполнены на 22,6%.
Как пишет Delo.ua, об этом свидетельствуют данные аналитического агентства ExPro.
Хотя текущие запасы газа (7 млрд куб. м) являются самыми низкими за последние 11 лет и на 25,6% (2,4 млрд куб. м) меньше, чем в прошлом, их отставание от прошлогодних показателей сокращается.
Объемы закачки газа
Объемы закачки газа продолжают превышать прошлогодние показатели. За первую неделю июня в украинские ПХГ было закачано 295 млн куб. м природного газа, что почти вдвое больше, чем за аналогичный период в прошлом году.
В общей сложности, с начала нынешнего сезона закачка газа, который начался 17 апреля, в хранилища уже поступило 1,6 млрд куб. м природного газа. Это на 20% больше, чем за аналогичный период прошлого года, что свидетельствует об активной подготовке к следующему отопительному сезону.
Как отметил экспредседатель "Оператора ГТС" (ОГТСУ) Сергей Макогон, во избежание дефицита нужно увеличить темпы закачки по меньшей мере до 50–52 млн м³/сутки. Это возможно только из-за увеличения импорта газа. По состоянию на конец мая уровень наполненности украинских подземных хранилищ газа (ПХГ) составил 6.72%. Это самый низкий показатель за всю историю наблюдений.