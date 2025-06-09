Украина нарастила объемы закачки газа в подземные хранилища почти в полтора раза

В мае 2025 года Украина закачала в свои подземные хранилища (ПХГ) около 1,1 млрд кубометров природного газа. Это почти в полтора раза больше, чем в мае прошлого года, когда объем закачки составил 750 млн кубометров. В настоящее время хранилища заполнены на 22%.

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Как пишет Delo.ua, об этом свидетельствуют данные аналитического агентства ExPro.

Причины роста

Увеличение объемов удалось достичь преимущественно за счет импортированного ресурса, составившего около 45% от общего объема закачки в ПХГ в мае 2025 года, или примерно 500 млн куб. м.

Остальные газы, которые закачивались в хранилища ( 55% общего объема ), являются газом украинской добычи. Хотя Украина постепенно возобновляет добычу газа после значительных повреждений в результате массированных российских обстрелов в феврале-марте, вернуться к уровню января пока не удалось.

Существенное увеличение объемов закачки газа связано с активной подготовкой к следующему отопительному сезону. Учитывая, что Украина вышла из прошлого ОЗУ с рекордно низкими запасами газа в хранилищах, есть потребность в увеличении объемов закачки.

Запасы газа в хранилищах

Запасы газа в украинских подземных хранилищах в начале июня составили 6,8 млрд. куб. м, а хранилища заполнены на 22%. Несмотря на то, что запасы являются самыми низкими за последние 11 лет, отставание от прошлого года постепенно сокращается.

До начала следующего отопительного сезона (1 ноября) Украине необходимо накопить не менее 12,65 млрд куб м природного газа в хранилищах. Однако для устойчивого прохождения зимы при любых условиях запасы должны быть выше, что потребует увеличения объемов импорта газа.

Как убеждают в "Нафтогазе", ситуация с газом в Украине из-за российских обстрелов газовой инфраструктуры непростая, но не критическая и находится под полным контролем.

Сейчас "Нафтогаз" начал подготовку к следующей зиме, законтрактовав 1,5 млрд куб. м газа. В общей сложности к отопительному сезону 2025/2026 компания планирует импортировать до 4,5 млрд кубометров газа.