Запасы газа в подземных хранилищах: Украина наращивает объемы, догоняя прошлогодние показатели

Украина активно закачивает природный газ в подземные хранилища (ПХГ), сокращая отставание от прошлогодних показателей. В начале июня уровень запасов был на 25% ниже, чем в прошлом году, но сейчас это отставание сократилось до менее 20% и продолжает уменьшаться.

Как пишет Delo.ua, об этом в эфире телемарафона "Единые новости" сообщил аналитик рынка природного газа ExPro Михаил Свищо.

Он отметил, что Украина активно готовится к следующему отопительному сезону, закачивая газ в подземные хранилища.

Аналитик выразил надежду на то, что к началу отопительного сезона удастся полностью преодолеть отставание от прошлого года. Сокращать отставание удается как за счет газа собственной добычи, так и за счет импорта.

Помощь партнеров

Свищо отметил, что поддержка иностранных партнеров в подготовке к зиме существенная.

"У нас достаточно хорошее сотрудничество с иностранными партнерами, как раз за счет того, как активно проводят политику в том числе "Нафтогаз" и Министерство энергетики, которые общаются с международными партнерами", — сообщил он.

Аналитик отметил, что среди иностранных партнеров средства на закупку газа для "Нафтогаза" выделяют Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР), также ведутся активные переговоры с Европейским инвестиционным банком (ЕИБ). Кроме того, отдельно можно выделить правительство Норвегии, выделяющее средства на грантовой основе.

Запасы в хранилищах

По оценкам ExPro, к началу следующего отопительного сезона в украинских хранилищах необходимо иметь не менее 13 млрд куб. м природного газа в подземных хранилищах.

Этого объема хватило бы для прохождения сезона, если бы не массированные российские обстрелы в феврале, когда Россия атаковала украинскую добычу газа, считает аналитик рынка природного газа ExPro.

Если до 1 ноября удастся накопить 13 миллиардов кубометров газа в хранилищах, и при условии, что в течение зимы продолжится импорт природного газа, этого хватит для прохождения зимы.

Напомним, 18 июня зафиксирован резкий рост цен на природный газ на украинском рынке — до более 31 550 гривен за тысячу кубических метров. Это самый высокий уровень более чем за 2,5 года — с 24 ноября 2022 года.