Цены на газ в Украине выросли до самого высокого уровня за два года: причины

18 июня зафиксирован резкий рост цен на природный газ на украинском рынке — до 31 550 гривен за тысячу кубических метров. Это самый высокий уровень более чем за 2,5 года — с 24 ноября 2022 года.

Как пишет Delo.ua, об этом свидетельствуют данные ExPro.

Согласно котировкам, газ в Украине 18 июня торговался по ценам 31 200 — 31 900 грн/тыс. куб м (с НДС) в зависимости от ресурса, а значительная часть предложений в конце дня была на уровне 32 000 грн/тыс. куб м и выше.

Почему выросли цены

Отмечается, что цены на газ в Украине растут с начала мая 2025 года. В целом, с начала июня газ на украинском рынке подорожал на 26%, а с начала мая — в 1,6 раза.

В последние дни темпы роста цен на газ ускорились. Если в преддверии на украинском рынке встречались цены 29 500 грн/тыс. куб м (с НДС), то уже в среду цены превышали 31500 грн/тыс. куб м (с НДС).

Аналитики объясняют, что в значительной степени подорожание газа в Украине связано с ростом цен на европейских хабах, которые в среду впервые с начала апреля 2025 превысили 40 евро/MWh. Газ в Европе дорожает на фоне геополитических рисков, прежде всего войны Израиля и Ирана, которые могут повлиять на глобальные поставки и спрос на LNG.

Другим фактором, влияющим на внутренние цены на природный газ, является стабильно высокий спрос на ресурс в Украине. Промышленные потребители активно покупают природный газ как в следующем месяце, так и создавая запасы на зиму.

Заметными покупателями на украинском рынке есть и государственные компании, как ООО "Оператор ГТС Украины" и ООО "Газоснабжающая компания "Нефтегаз Трейдинг".

Кроме того, объемы предложения газа на украинском рынке снижены после того, как Кабмин обязал ПАО "Укрнафта" продавать газ собственной добычи для "Нафтогаза" по фиксированной цене 12 000 грн/тыс. куб м для снабжения потребителей на условиях ПСО.

В Украине дороже, чем в Европе

Учитывая дефицит природного газа на украинском рынке, разница между ценами в Украине и Европе продолжает расти. Так, в среду газ в Украине торговался примерно на €12/MWh дороже чем на нидерландском TTF.

Аналитики прогнозируют, что такая разница будет стимулировать частные компании импортировать природный газ в Украину.

В июне основным импортером газа в Украину остается НАК «Нефтегаз Украины». Однако уже в этом месяце первые частные компании импортировали незначительные объемы газа из Европы.

Также недавно Украина и Польша договорились об увеличении гарантированных мощностей для импорта газа до 12,4 млн. куб. м в сутки с 1 июля.

Украина готовится к рекордному импорту газа

Украина готовится к рекордному импорту газа из Европы из-за нехватки запасов на фоне массированных российских атак на энергетическую инфраструктуру и быстрого истощения резервов топлива.

Запасы природного газа в украинских подземных хранилищах газа (ПХГ) по состоянию на 6 июня превысили отметку в 7 млрд куб. м. В настоящее время хранилища заполнены на 22,6%. Это самый низкий показатель за последние 11 лет.

По оценке экспертов, Украина потребует до 5 миллиардов кубометров газа до апреля 2026 года. Это значительно превышает максимальные 1 миллиард кубометров, импортируемых в предыдущие сезоны.

Как убеждают в "Нафтогазе", ситуация с газом в Украине из-за российских обстрелов газовой инфраструктуры непростая, но не критическая и находится под полным контролем.

В настоящее время "Нафтогаз" начал подготовку к следующей зиме, законтрактовав 1,5 млрд куб. м газа. В общей сложности к отопительному сезону 2025/2026 компания планирует импортировать до 4,5 млрд кубометров газа.