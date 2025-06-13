Украина договорилась об увеличении гарантированной мощности для импорта газа из Польши почти вдвое

Оператор газотранспортной системы Польши Gaz-System и ООО "Оператор газотранспортной системы Украины" (ОГТСУ) договорились удвоить гарантированную мощность в направлении Польша-Украина с 1 июля 2025 года до 5 424 000 кВтч/час.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессслужбу ОГТСУ.

В рамках подготовки к следующему отопительному сезону компании временно увеличат уровень гарантированной пропускной способности в направлении Украины с 2 827 500 кВт/ч до 5 424 000 кВт/ч.

"Часть дополнительной мощности будет предложена уже во время ежемесячного аукциона на июль 2025 года, который состоится в понедельник, 16 июня", — сообщил украинский оператор.

Компании провели серию технических переговоров и исследований, направленных на определение потенциальных вариантов обеспечения дополнительных возможностей транспортировки газа в Украину.

"Это важное решение, поскольку польский маршрут — одно из важнейших направлений импорта газа в Украину. Роль этого маршрута будет только расти, ведь газотранспортная система Польши обеспечивает доступ к диверсифицированным источникам природного газа, в частности сжиженному газу со всего мира", — подчеркнул министр энергетики Украины Герман Галущенко.

Напомним, в мае сообщалось о том, что переторы газотранспортных систем Болгарии, Греции, Румынии, Молдовы и Украины совместно предлагают ежемесячный продукт объединенной гарантированной мощности на период с июня по октябрь 2025 года, что будет способствовать транспортировке газа из Греции в Украину через Трансбалканский коридор.