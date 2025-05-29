Объявлен первый аукцион на импорт газа в Украину по Трансбалканскому маршруту

Операторы газотранспортных систем Болгарии, Греции, Румынии, Молдовы и Украины совместно предлагают ежемесячный продукт объединенной гарантированной мощности на период с июня по октябрь 2025, что будет способствовать транспортировке газа из Греции в Украину через Трансбалканский коридор.

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Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу ОГТСУ.

Отмечается, что продукт объединенной мощности для транспортировки природного газа из Греции в Украину будет предлагаться вдоль стратегически расположенного Трансбалканского маршрута через следующие точки соединения:

Кулата/Сидирокастрон,

Негру Вода 1/Кардам,

Исакча 1/Орловка,

Каушаны,

Гребеники.

Бронирование месячной мощности продукта на июнь 2025 года в объеме 31 356 129 кВтч/сутки будет доступно на Regional Booking Platform (RBP) 29 мая 2025 года.

"Учитывая ограниченное время до старта аукциона, в случае если значительное количество предлагаемой мощности останется незабронированным, операторы ГТС рассмотрят возможность проведения еще одного аукциона на мощность до конца месяца, время которого будет объявлено совместно", — отмечают в ОГТСУ.

В дальнейшем проведение аукционов по бронированию мощностей продукта на следующий календарный месяц планируется в четвертый понедельник каждого месяца. Распределение мощности будет производиться по принципу аукциона по единой цене.

Сообщается, что участники аукциона не смогут получить доступ к национальным виртуальным торговым точкам (ВТТ) и точкам выхода в странах вдоль маршрута, кроме Украины. Продукт будет предлагаться по резервной цене, равной сумме резервных цен, применяемых к месячной мощности на точках соединения (IP) за соответствующий месяц, со скидкой 25% (46% для ОГТСУ).

"Доступ к дополнительным мощностям для импорта природного газа в Украину по конкурентным условиям является важным элементом безопасности газоснабжения. Обеспечение коммерческой привлекательности Трансбалканского маршрута особенно важно в контексте дефицита доступных мощностей на некоторых центральноевропейских точках соединения", – объясняют в ОГТСУ.

Напомним, 27 мая Украина сделала важный шаг для укрепления энергетической безопасности региона — Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), одобрила внедрение совместного продукта бронирования мощностей для Трансбалканского маршрута поставки газа.