Оголошено перший аукціон на імпорт газу в Україну Трансбалканським маршрутом

Оператори газотранспортних систем Болгарії, Греції, Румунії, Молдови та України спільно пропонують щомісячний продукт об’єднаної гарантованої потужності на період з червня по жовтень 2025 року, що сприятиме транспортуванню газу з Греції до України через Трансбалканський коридор.

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Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на пресслужбу ОГТСУ.

Зазначається, що продукт об’єднаної потужності для транспортування природного газу з Греції до України пропонуватиметься вздовж стратегічно розташованого Трансбалканського маршруту через наступні точки з’єднання:

Кулата/Сидірокастрон,

Негру Вода 1/Кардам,

Ісакча 1/Орловка,

Каушани,

Гребеники.

Бронювання місячної потужності продукту на червень 2025 року в обсязі 31 356 129 кВт·год/добу буде доступне на Regional Booking Platform (RBP) 29 травня 2025 року.

"З огляду на обмежений час до старту аукціону, у випадку, якщо значна кількість запропонованої потужності залишиться незаброньованою, оператори ГТС розглянуть можливість проведення ще одного аукціону на потужність до кінця місяця, час якого буде оголошено спільно", - наголошують в ОГТСУ.

Там додають, що у подальшому проведення аукціонів з бронювання потужностей продукту на наступний календарний місяць планується у четвертий понеділок кожного місяця. Розподіл потужності буде здійснюватися за принципом аукціону за єдиною ціною.

Повідомляється, що учасники аукціону не зможуть отримати доступ до національних віртуальних торгових точок (ВТТ) та точок виходу в країнах уздовж маршруту, окрім України. Продукт буде пропонуватись за резервною ціною, що дорівнює сумі резервних цін, які застосовуються до місячної потужності на точках з’єднання (IP) за відповідний місяць, зі знижкою 25% (46% — для ОГТСУ).

"Доступ до додаткових потужностей для імпорту природного газу до України за конкурентними умовами є важливим елементом безпеки газопостачання. Забезпечення комерційної привабливості Трансбалканського маршруту особливо важливе в контексті дефіциту доступних потужностей на деяких центральноєвропейських точках з’єднання", – пояснюють в ОГТСУ.

Нагадаємо, 27 травня Україна зробила важливий крок для зміцнення енергетичної безпеки регіону — Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), схвалила впровадження спільного продукту бронювання потужностей для Трансбалканського маршруту постачання газу.