Україна та Польща продовжили гарантовану потужність для імпорту газу

"Оператор ГТС України" та оператор газотранспортної системи Польщі Gaz-System продовжили угоду про гарантовані потужності для транспортування газу з Польщі до України до жовтня 2026 року.

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Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на пресслужбу ОГТСУ.

Зазначається, що щоденні обсяги транспортування становлять 6,0 млн куб. м за температури 0°C і 6,4 млн куб. м за температури +20°C.

Це дає річну потужність до 2,2-2,3 млрд куб. м газу.

А ОГТСУ пояснили, що продовження дії збільшених гарантованих потужностей з Польщі до України на наступний газовий рік покращить безпеку постачання природного газу для обох країн.

Польський напрямок є важливим для доступу до LNG-поставок з усього світу через польські термінали. Крім того, Україна може пропонувати свої потужності для зберігання газу та балансування ринку.

Також ОГТСУ отримав підтвердження від словацького оператора Eustream щодо гарантованого постачання 42 млн куб. м газу до кінця зими 2026 року.

Нагадаємо, 27 травня Україна зробила важливий крок для зміцнення енергетичної безпеки регіону — Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), схвалила впровадження спільного продукту бронювання потужностей для Трансбалканського маршруту постачання газу.