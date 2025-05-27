Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,57

+0,06

EUR

47,30

+0,30

Готівковий курс:

USD

41,50

41,43

EUR

47,37

47,22

Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс 2025

ТопФінанс-2025
Драйвери економіки

Драйвери

економіки
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Ціни на газ в Україні досягли піку за два роки: вартість зросла до 23 тис. грн за тисячу куб. м

Ціна на газ
Газ в Україні подорожчав до максимуму за два роки. / Depositphotos

Станом на 26 травня 2025 року вартість природного газу на українському ринку сягнула 23 000 грн за тисячу кубометрів із ПДВ, згідно з котируваннями Natural Gas ExPro. Це найвищий показник за понад два роки — з лютого 2023-го.

CEO + HRD — тандем, що зберігає бізнес у бурю. Досвід топових лідерів команд України.
2 липня на HR Wisdom Summit дізнайтеся про ефективне та стратегічне партнерство між керівником і тим, хто створює бізнес-цінності завдяки управлінню талантами
Забронювати участь

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на допис ExPro.

Рекордні ціни на газ

Ціна природного газу на українському ринку досягла 22 800–23 200 грн/тис. куб. м (з ПДВ). Це найвищий рівень за понад два роки. Без ПДВ — 19 000–19 333 грн, або $458–466/тис. куб. м.

Головна причина здорожчання — дефіцит пропозиції на фоні зростаючого попиту. 

У травні попит суттєво перевищує пропозицію. Зокрема, "Укрнафта" продає газ "Нафтогазу" за ПСО, а "Укрнафтобуріння" припинила продажі на вільному ринку, що зменшило обсяги ресурсу. Водночас споживачі та держкомпанії активно формують запаси, посилюючи попит. Це і штовхає ціни вгору.

Ціни на газ в Україні вищі, ніж у Європі

На українському ринку ціни на природний газ перевищують європейські — розрив сягає €2/MWh, що є максимумом із лютого 2024 року. Однак цього спреду наразі недостатньо для відновлення комерційного імпорту, оскільки він не покриває повну маржу постачальників.

Якщо цінова різниця й далі зростатиме, приватні компанії можуть повернутись до імпорту газу в Україну.

Україна готується до рекордного імпорту газу

Україна готується до рекордного імпорту газу з Європи через нестачу запасів на тлі масованих російських атак на енергетичну інфраструктуру та швидкого виснаження резервів палива.

За оцінкою експертів Україна потребуватиме до 5 мільярдів кубометрів газу в сезон з квітня 2025 по квітень 2026 року. Це значно перевищує максимальні 1 мільярд кубометрів, які імпортувалися в попередні сезони.

Автор:
Ольга Опенько