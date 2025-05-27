Цены на газ в Украине достигли пика за два года: стоимость выросла до 23 тыс. грн за тысячу куб. м

По состоянию на 26 мая 2025 стоимость природного газа на украинском рынке достигла 23 тыс. грн за тысячу кубометров с НДС, согласно котировкам Natural Gas ExPro. Это самый высокий показатель более двух лет — с февраля 2023-го.

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Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение ExPro.

Рекордные цены на газ

Цена природного газа на украинском рынке достигла 22800–23200 грн/тыс. куб. м (с НДС). Это самый высокий уровень более чем за два года. Без НДС – 19 000–19 333 грн, или $458–466/тыс. куб. м.

Главная причина удорожания – дефицит предложения на фоне растущего спроса.

В мае спрос значительно превосходит предложение. В частности, "Укрнафта" продает газ "Нафтогазу" по ПСО, а "Укрнафтобурение" прекратила продажи на свободном рынке, что уменьшило объемы ресурса. В то же время, потребители и госкомпании активно формируют запасы, усиливая спрос. Это и толкает цены вверх.

Цены на газ в Украине выше, чем в Европе

На украинском рынке цены на природный газ превышают европейские — разрыв достигает €2/MWh, что является максимумом с февраля 2024 года. Однако этого спреда недостаточно для восстановления коммерческого импорта, поскольку он не покрывает полную маржу поставщиков.

Если ценовая разница продолжает расти, частные компании могут вернуться к импорту газа в Украину.

Украина готовится к рекордному импорту газа

Украина готовится к рекордному импорту газа из Европы из-за нехватки запасов на фоне массированных российских атак на энергетическую инфраструктуру и быстрого истощения резервов топлива.

По оценке экспертов, Украина потребует до 5 миллиардов кубометров газа в сезон с апреля 2025 по апрель 2026 года. Это значительно превышает максимальные 1 миллиард кубометров, импортируемых в предыдущие сезоны.