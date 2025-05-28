Украина и Польша продлили гарантированную мощность для импорта газа

"Оператор ГТС Украины" и оператор газотранспортной системы Польши Gaz-System продлили соглашение о гарантированных мощностях для транспортировки газа из Польши в Украину до октября 2026 года.

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Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу ОГТСУ.

Отмечается, что ежедневные объемы транспортировки составляют 6,0 млн. куб. м при температуре 0°C и 6,4 млн куб. м при температуре +20°C.

Это дает годовую мощность до 2,2-2,3 млрд куб. м газа.

А ОГОСУ объяснили, что продолжение действия увеличенных гарантированных мощностей из Польши в Украину на следующий газовый год улучшит безопасность поставок природного газа для обеих стран.

Польское направление важно для доступа к LNG-поставкам со всего мира через польские терминалы. Кроме того, Украина может предлагать свои мощности для хранения газа и балансировки рынка.

Также ОГТСУ получил подтверждение от словацкого оператора Eustream по поводу гарантированной поставки 42 млн куб. м газа к концу зимы 2026 года.

Напомним, 27 мая Украина сделала важный шаг для укрепления энергетической безопасности региона — Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), одобрила внедрение совместного продукта бронирования мощностей для Трансбалканского маршрута поставки газа.