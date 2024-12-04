Словаччина гарантовано постачатиме Україні 42 млн куб. м газу на добу до кінця зими 2026 року

Оператор газотранспортної системи України отримав підтвердження від словацького оператора Eustream щодо гарантованого постачання 42 млн куб. м газу до кінця зими 2026 року. Про це під час свого виступу на конференції "Energy Security Dialogue 2024" сказав генеральний директор Оператора ГТС Дмитро Липпа.

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"Щойно я отримав підтвердження від словацького оператора про гарантовану потужність на 42 млн куб. м на добу. Це той обсяг, який вони раніше підтверджували нам тимчасово. Зараз ми отримали це підтвердження до кінця зими 2026 року", — сказав топменеджер.

За його словами таким чином Україна отримує доступ до запасів газу який формується в Німеччині та в басейні Балтійського моря. Тож Україна зможе забезпечити себе газом, якщо в цьому буде необхідність.

Крім цього Оператор ГТС веде перемовини з польским оператором Gaz System S.A. щодо гарантованого постачання газу з Польщі.

З 1 січня транзит російського газу через Україну припиниться

Раніше ЗМІ повідомляли, що російський газовий монополіст "Газпром" готується до припинення транзиту газу через Україну. Тим часом в Міністерстві енергетики України також очікують на зупинку транзиту.

Водночас Оператор ГТС очікує, що після припинення транзиту ймовірність російських атак на газову інфраструктуру України зросте та вживає всіх заходів щоб знизити ці ризики.

Росія, яка до початку війни була основним постачальником природного газу до Європи, втратила більшість європейських клієнтів через прагнення ЄС зменшити залежність від російського блакитного палива. У 2023 році обсяг постачання російського газу через Україну впав до 15 мільярдів кубометрів, що становить 8% від пікових постачань у 2018-2019 роках.

Євросоюз готовий до відмови від російського природного газу, який іде транзитом через Україну, після завершення чинного контракту в грудні нинішнього року. Україна неодноразово заявляла, що не продовжуватиме його.

Крім того, Україна веде переговори з Азербайджаном про транзит газу до ЄС, проте є ризики що під виглядом азербайджанського через українську ГТС йтиме російський газ.