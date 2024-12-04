З 1 січня транзит російського газу через Україну зупиниться — Міненерго

Міністерство енергетики очікує, що з 1 січня транзит російського газу через Україну зупиниться. Про це під час свого виступу на конференції "Energy Security Dialogue 2024" сказав заступник міністра енергетики Роман Андарак.

Стратегії зростання від ПриватБанку, Atmosfera, ALVIVA GROUP, Bunny Academy та понад 90 лідерів галузі. Київ, 12 грудня, офлайн Забронювати участь

"Те, що здавалося неможливим ще кілька років тому, стає реальністю. З 1 січня все вказує на те, що транзит зупиниться", - сказав Андарак.

За його словами, транзит російського газу більше не буде вирішальним елементом постачання газу ні для Європи, ні для України. Він також додав, що Оператор газотранспортної системи України має певні успіхи щодо розвитку постачання з інших джерел.

Генеральний директор Оператора ГТС Дмитро Липпа, виступаючи на конференції, зазначив, що компанія не розглядає продовження транзиту російського газу, та розглядає припинення транзиту як базовий сценарій своєї роботи у наступному році.

Водночас топменеджер зауважив, що разом з припиненням транзиту зростають і ризики російських атак на об'єкти інфраструктури газотранспортної системи й Оператор ГТС вживає всіх заходів щоб знизити ці ризики.

"Газпром" готується припинити транзит газу через Україну

Раніше видання Reuters з посиланням на власні джерела повідомило, що російський газовий монополіст "Газпром" у своєму внутрішньому плануванні вийшов з припущення, що транзит газу до Європи через Україну припиниться після 31 грудня 2024 року.

Україна заявила про намір припинити дію транзитної угоди, яка забезпечувала постачання газу з Сибіру до Центральної Європи понад пів століття. Для України ця угода приносила близько $1 мільярда щорічних доходів за транзит, але уряд не має наміру продовжувати договір.

Москва, зі свого боку, висловила готовність до переговорів про продовження транзиту. Лідер країни-агресора РФ Володимир Путін заявляв, що Росія готова продовжувати постачання газу через Україну.

Росія, яка до початку війни була основним постачальником природного газу до Європи, втратила більшість європейських клієнтів через прагнення ЄС зменшити залежність від російського блакитного палива. У 2023 році обсяг постачання російського газу через Україну впав до 15 мільярдів кубометрів, що становить 8% від пікових постачань у 2018-2019 роках.