"Газпром" готується повністю припинити транзит газу через Україну

Російський газовий монополіст "Газпром" у своєму внутрішньому плануванні на 2025 рік вийшов з припущення, що транзит газу до Європи через Україну припиниться після 31 грудня 2024 року.

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Про це пише Reuters з посиланням на власні джерела.

Транзит газу через Україну зупиниться

Зазначається, що Україна заявила про намір припинити дію транзитної угоди, яка забезпечувала постачання газу з Сибіру до Центральної Європи понад пів століття. Для України ця угода приносила близько $1 мільярда щорічних доходів за транзит, але уряд не має наміру продовжувати договір.

Москва, зі свого боку, висловила готовність до переговорів про продовження транзиту. Лідер країни-агресора РФ Володимир Путін заявляв, що Росія готова продовжувати постачання газу через Україну.

Росія, яка до початку війни була основним постачальником природного газу до Європи, втратила більшість європейських клієнтів через прагнення ЄС зменшити залежність від російського блакитного палива.

У 2023 році обсяг постачання російського газу через Україну впав до 15 мільярдів кубометрів, що становить 8% від пікових постачань у 2018-2019 роках.

Як "Газпром" постачатиме газ

Як пише видання, "Газпром" у базовому сценарії планує зменшення експорту газу до Європи на 20% у 2025 році — до 39 мільярдів кубометрів порівняно з понад 49 мільярдами, очікуваними у 2023 році. Зниження пояснюється припиненням транзиту через Україну.

Основними напрямками постачань залишаться Туреччина (через "Турецький потік" і "Блакитний потік") та Китай (через "Сила Сибіру", де обсяг має сягнути 38 мільярдів кубометрів у 2025 році).

Газопровід "Уренгой-Помари-Ужгород" постачає газ із Сибіру через місто Суджа, що наразі перебуває під контролем українських військових у Курській області Росії. Далі газ транспортується через Україну до Словаччини.

У 2023 році через Суджу було поставлено близько 14,65 мільярда кубометрів газу, що становить приблизно половину російського експорту природного газу до Європи.

Які європейські країни купують російський газ

Російський газ досі продається у значних обсягах у Словаччину та Угорщину, а також у Чехію, яка не має прямого контракту. Менші обсяги йдуть до Італії та Сербії.

Нещодавно "Газпром" припинив поставки газу до Австрії після того, як австрійська компанія погрожувала конфіскувати частину газу російської державної компанії як компенсацію за арбітраж, який вона виграла щодо контрактного спору.

Зауважимо, Угорщина планує збільшити обсяги закупівлі російського газу і підписала меморандум з російською газовидобувною корпорацією "Газпром".

Додамо, Євросоюз готовий до відмови від російського природного газу, який іде транзитом через Україну, після завершення чинного контракту в грудні нинішнього року. Україна неодноразово заявляла, що не продовжуватиме його.

Наразі Україна веде переговори з Азербайджаном про транзит газу до ЄС, проте є ризики що під виглядом азербайджанського через українську ГТС йтиме російський газ.