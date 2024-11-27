"Газпром" готовится полностью прекратить транзит газа через Украину

Российский газовый монополист " Газпром " в своем внутреннем планировании на 2025 год вышел из предположения, что транзит газа в Европу через Украину прекратится после 31 декабря 2024 года.

Відкрийте нові горизонти для вашого бізнесу: стратегії зростання від ПриватБанку, Atmosfera, ALVIVA GROUP, Bunny Academy та понад 90 лідерів галузі. 12 грудня на GET Business Festival дізнайтесь, як оптимізувати комунікації, впроваджувати ІТ-рішення та залучати інвестиції для зростання бізнесу. Забронировать участие

Об этом пишет Reuters со ссылкой на собственные источники.

Транзит газа через Украину остановится

Отмечается, что Украина заявила о намерении прекратить действие транзитного соглашения, которое обеспечивало поставки газа из Сибири в Центральную Европу более полувека. Для Украины это соглашение приносило около $1 миллиарда ежегодных доходов за транзит, но правительство не намерено продлевать договор.

Москва, со своей стороны, выразила готовность к переговорам о продлении транзита. Лидер страны-агрессора РФ Владимир Путин заявлял, что Россия готова продолжать поставки газа через Украину.

Россия, которая к началу войны была основным поставщиком природного газа в Европу, потеряла большинство европейских клиентов из-за стремления ЕС снизить зависимость от российского голубого топлива.

В 2023 году объем поставок российского газа через Украину упал до 15 миллиардов кубометров, что составляет 8% пиковых поставок в 2018-2019 годах.

Как "Газпром" будет поставлять газ

Как пишет издание, "Газпром" в базовом сценарии планирует уменьшение экспорта газа в Европу на 20% в 2025 году — до 39 миллиардов кубометров по сравнению с более чем 49 миллиардами, ожидаемыми в 2023 году. Снижение объясняется прекращением транзита через Украину.

Основными направлениями поставок останутся Турция (через "Турецкий поток" и "Голубой поток") и Китай (через "Сила Сибири", где объем должен составить 38 миллиардов кубометров в 2025 году).

Газопровод "Уренгой-Помары-Ужгород" поставляет газ из Сибири через город Суджа, который находится под контролем украинских военных в Курской области России. Далее газ транспортируется через Украину в Словакию.

В 2023 году через Суджу было поставлено около 14,65 млрд кубометров газа, что составляет примерно половину российского экспорта природного газа в Европу.

Какие европейские страны покупают российский газ

Российский газ до сих пор продается в больших объемах в Словакию и Венгрию, а также в Чехию, не имеющую прямого контракта. Меньшие объемы идут в Италию и Сербию.

Недавно "Газпром" прекратил поставки газа в Австрию после того, как австрийская компания угрожала конфисковать часть газа российской государственной компании в качестве компенсации за арбитраж, который она выиграла по контрактному спору.

Венгрия планирует увеличить объемы закупки российского газа и подписала меморандум с российской газодобывающей корпорацией "Газпром".

Евросоюз готов к отказу от российского природного газа, который идет транзитом через Украину, после завершения действующего контракта в декабре нынешнего года. Украина неоднократно заявляла, что не будет его продолжать .

Сейчас Украина ведет переговоры с Азербайджаном о транзите газа в ЕС, однако есть риски, что под видом азербайджанского через украинскую ГТС пойдет российский газ .