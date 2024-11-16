Россия останавливает поставку газа в Австрию: в чем причина

Российский "Газпром" с 16 ноября должен был остановить поставку газа в Австрию. Как передает "Интерфакс-Украина", накануне австрийская нефтегазовая компания OMV (Österreichische Mineralölverwaltung) сообщила, что получила от "Газпрома" уведомление об остановке поставок с 6:00 субботы по местному времени (7:00 по Киеву).

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В свою очередь, министр иностранных дел Украины Андрей Сибига прокомментировал ситуацию, заявив, что "отключая Австрию от газа, Россия снова использует энергию как оружие".

"Однако австрийское правительство, несомненно, обеспечит энергетическую безопасность и отвергнет шантаж. Эпоха Европы, полагающейся на российский газ, закончилась. Пора полностью прекратить энергетический заработок России и финансирование войны", - написал он в соцсети X.

Ранее же, 13 ноября OMV сообщила о получении решения арбитража Международной торговой палаты в отношении нерегулярных поставок газа "Газпром экспортом" в Германию, которые в конечном итоге прекратились в сентябре 2022 года.

Данное разбирательство ее дочерняя компания OMV Gas Marketing & Trading (OGMT) инициировала в январе 2023 года. В итоге ей были присуждено возмещение ущерба в сумме 230 миллионов евро плюс проценты и издержки.

Отмечалось, что OGMT предпринимает необходимые дальнейшие шаги для немедленного исполнения арбитражного решения и собирается зачесть свои требования в рамках действующего контракта на поставку российского газа в Австрию.

"Ожидается, что может произойти ухудшение договорных отношений по австрийскому контракту поставки OGMT с "Газпром экспортом", включая возможную остановку поставок газа. В таком случае могут возникнуть небольшие единовременные потери от хеджирования, но они будут явно перевешены положительными эффектами от взысканных убытков", - отмечала при этом австрийская компания.

Отметим, что "Газпром" осуществлял подачу газа для транзита через территорию Украины и через газоизмерительную станцию "Суджа" в Курской области - на территории, которую сейчас контролируют украинские войска. По состоянию на 15 ноября прокачка осуществлялась в объеме 42,4 миллиона кубометров в сутки.

В свою очередь, австрийский канцлер Карл Нехаммер заявил накануне, что произошло то, к чему власти его страны готовились с момента начала войны в Украине, добавив, что Австрия никому не позволит себя шантажировать, в том числе России.

Глава правительства при этом отметил, что газовые хранилища страны заполнены на 93%, что соответствует годовому потреблению, и пообещал, что "ни в одной квартире не станет холодно" из-за сложившейся ситуации.