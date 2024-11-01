Венгрия и Словакия договариваются о транзите азербайджанско-российского газа через Украину – Bloomberg

Энергетические компании Венгрии и Словакии планируют заключить соглашение на поставку 12-14 млрд куб. м газа в год из Азербайджана, чтобы сохранить транзит голубого топлива по территории Украины после 2024 года, когда истечет контракт с РФ.

Об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на собственные источники.

Соглашение требует политического согласия Украины

Отмечается, что контракт будет включать так называемое своп-соглашение между Азербайджаном и Россией, поскольку у Азербайджана нет достаточных экспортных мощностей, чтобы заменить имеющиеся поставки.

Ожидается, что государственная энергетическая компания Азербайджана Socar будет поставлять газ в Суджу на российско-украинской границе, затем венгерская компания MVM Zrt. и словацкий Slovensky Plynarensky Priemysl AS будут покупать его и доставлять в Европу.

Но Bloomberg подчеркивает, что это соглашение потребует политического согласия со стороны украинских властей, чтобы позволить оператору газовых сетей Украины забронировать мощности.

Кроме того, Украина продолжит получать деньги за транзит голубого топлива (около $800 млн ежегодно), а Азербайджан усилит энергетические связи с Европой.

По данным Bloomberg, в настоящее время цены на газ в Европе на декабрь упали на 8,1% на фоне слухов прогресса в переговорах.

Венгрия подписала с "Газпромом" соглашение об увеличении поставок газа

Венгрия планирует увеличить объемы закупки российского газа и подписала меморандум с российской газодобывающей корпорацией "Газпром".

Заметим, что среди стран Европейского Союза российский газ покупают Венгрия и Словакия.

Несмотря на то, что Австрия имеет длительные и глубокие энергетические связи с Россией, венская компания Wien Energie GmbH, снабжающая энергией двух миллионов жителей Вены и окрестностей, объявила, что со следующего года больше не будет использовать российский газ.

Евросоюз готов к отказу от российского природного газа, который идет транзитом через Украину, после завершения действующего контракта в декабре нынешнего года. Украина неоднократно заявляла, что не будет его продолжать .

Сейчас Украина ведет переговоры с Азербайджаном о транзите газа в ЕС, однако есть риски, что под видом азербайджанского через украинскую ГТС пойдет российский газ .