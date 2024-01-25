Украина не продлит контракт на транспортировку российского газа, но готова договариваться с ЕС

Украина не собирается продлевать контракт на транспортировку российского природного газа в Европу после 2024 года.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Контракт на транспортировку российского газа истекает в 2024 году

Как отметили агентству в пресс-службе Кабмина, позиция украинской стороны однозначна: контракт на транспортировку истекает в конце этого года.

"Мы не намерены договариваться с россиянами и продлевать контракт, о чем премьер-министр Украины сообщил своему словацкому коллеге", - информировала пресс-служба.

Однако, отметили в пресс-службе, "Украина может говорить с европейской страной (членом ЕС) об использовании своей газотранспортной сети".

Фицо заявил, что Украина "открыта" для транзита российского газа после 2024 года

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо после визита в Ужгород заявил, что Украина якобы готова разрешить транспортировку российского природного газа через свою территорию после 2024 года, сообщает Bloomberg.

"Возникла договоренность о том, что транзит российского газа через Украину, вероятно, продолжится, и это хорошая новость. Это значит, что мы в Словакии также сможем продлить транзит этого газа, который также пойдет в пользу Австрии и Италии", - заявил Фицо после переговоры с премьер-министром Украины Денисом Шмигалем.

Транзит газа: договоренности с РФ

Транзит российского природного газа через газотранспортную систему (ГТС) Украины в 2023 году снизился на 28,4% (на 5 млрд 812,6 млн куб. м) по сравнению с 2022 годом – до 14 млрд 646,6 млн куб. м, свидетельствуют данные "Оператора ГТС Украины".

Договор между "Нефтегазом Украины" и "Газпромом" на организацию транспортировки, транспортное соглашение между НАК и ОГТСУ, а также межоператорское соглашение между ОГТСУ и "Газпромом" был подписан 30 декабря 2019 года. Контракт предусматривает транзит в 2021–2024 гг. по 40 млрд куб. м газа в год.

После начала полномасштабной войны глава правления НАК "Нефтегаз Украины" Алексей Чернышев заявлял, что украинская сторона не будет инициировать продление транзита после завершения контракта. Кроме того, в октябре 2023 г. он указывал, что Россия выплатила Украине значительно меньшую сумму, чем это предусмотрено обязательствами .

Министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что по истечении срока действия контракта на транзит газа в Россию в конце 2024 года Украина не будет вести переговоры о его продлении. Более того, ранее он дал понять, что транзит газа может быть перекрыт самой Украиной еще до истечения этого срока.