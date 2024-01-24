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Шмыгаль встретился с Фицо: какую поддержку Словакия предоставит Украине
В среду, 24 января, премьер-министр Словакии Роберт Фицо приехал в Ужгород и встретился со своим украинским коллегой Денисом Шмыгалем.
Об этом украинский премьер сообщил в телеграмме.
"Несмотря на разногласия, мы намерены сформировать с Правительством Словакии политику "нового прагматизма", которая принесет пользу обоим государствам. Уверен, что сегодняшняя встреча с премьером Робертом Фицо откроет новую страницу в наших отношениях", - отметил Шмыгаль.
По его словам, вместе со своим словацким коллегой они пришли к согласию по ряду вопросов:Подписывайтесь на Telegram-канал delo.ua
- Правительство Словакии не блокирует покупку Украиной оружия и техники у словацкого бизнеса.
- Украина и Словакия будут сотрудничать по поставкам со стороны словацкой компании техники для возведения оборонных рубежей.
- Словакия поддержит программу Ukraine Facility, которая предусматривает выделение Украине 50 млрд. евро со стороны Европейского Союза.
- Словакия поддержит евроинтеграционные устремления Украины.
Кроме того, по итогам встречи премьер-министры Украины и Словакии подписали совместное заявление, усилившее двусторонние отношения между странами на основе взаимного доверия и уважения.
В частности, этим заявлением:
- подтвердили готовность к дальнейшему сотрудничеству, направленному на уважение к территориальной целостности и суверенитету Украины в пределах ее международно признанных границ.
- отметили жесткую и последовательную поддержку Словацкой Республики европейской интеграции Украины.
- выразили поддержку Формулы мира Президента Украины Владимира Зеленского.
- отметили важность участия Словакии в восстановлении Украины и назначения вице-премьер-министра по плану восстановления, устойчивости и экономики знаний Словацкой Республики.
- подтвердили важность участия Словакии в гуманитарном разминировании Украины.
- отметили важность совместных усилий по обеспечению глобальной продовольственной безопасности, повышению транзитного потенциала для экспорта украинской сельскохозяйственной продукции.
- подчеркнули важность развития военно-технического сотрудничества на коммерческой основе.
Ранее Фицо анонсировал встречу в Ужгороде с украинским премьером Денисом Шмыгалем и заявил, что там он сообщит не только о намерении Словакии блокировать вступление Украины в НАТО, но и об отказе поставлять оружие. По его мнению, вступление Украины в военный альянс грозит Третьей мировой войной.
Фицо заявил, что в Киеве "нет войны и абсолютно нормальная жизнь"
23 января после очередного ракетного удара по Киеву премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что в столице Украины "нет войны", а жизнь является "совершенно нормальной", пишет Reuters.
Журналист спросил Фицо накануне его визита в Ужгород, было бы уместно поехать в Киев. На это премьер Словакии ответил, что в Украине "существует конфликт, который является локализованным".
"Вы серьезно думаете, что в Киеве война? Вы шутите, пожалуйста, я надеюсь, вы несерьезно. Поезжайте туда, и вы увидите, что в городе нормальная жизнь, абсолютно нормальная жизнь", - сказал премьер-министр Словакии.
По его словам, более практически встретиться в Ужгороде, ведь украинская сторона выбрала этот город после того, как Фицо впервые выразил желание посетить Украину.