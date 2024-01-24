Шмыгаль встретился с Фицо: какую поддержку Словакия предоставит Украине

В среду, 24 января, премьер-министр Словакии Роберт Фицо приехал в Ужгород и встретился со своим украинским коллегой Денисом Шмыгалем.

Об этом украинский премьер сообщил в телеграмме.

"Несмотря на разногласия, мы намерены сформировать с Правительством Словакии политику "нового прагматизма", которая принесет пользу обоим государствам. Уверен, что сегодняшняя встреча с премьером Робертом Фицо откроет новую страницу в наших отношениях", - отметил Шмыгаль.

По его словам, вместе со своим словацким коллегой они пришли к согласию по ряду вопросов:

Правительство Словакии не блокирует покупку Украиной оружия и техники у словацкого бизнеса.

Украина и Словакия будут сотрудничать по поставкам со стороны словацкой компании техники для возведения оборонных рубежей.

Словакия поддержит программу Ukraine Facility, которая предусматривает выделение Украине 50 млрд. евро со стороны Европейского Союза.

Словакия поддержит евроинтеграционные устремления Украины.

Кроме того, по итогам встречи премьер-министры Украины и Словакии подписали совместное заявление, усилившее двусторонние отношения между странами на основе взаимного доверия и уважения.

В частности, этим заявлением:

подтвердили готовность к дальнейшему сотрудничеству, направленному на уважение к территориальной целостности и суверенитету Украины в пределах ее международно признанных границ.

отметили жесткую и последовательную поддержку Словацкой Республики европейской интеграции Украины.

выразили поддержку Формулы мира Президента Украины Владимира Зеленского.

отметили важность участия Словакии в восстановлении Украины и назначения вице-премьер-министра по плану восстановления, устойчивости и экономики знаний Словацкой Республики.

подтвердили важность участия Словакии в гуманитарном разминировании Украины.

отметили важность совместных усилий по обеспечению глобальной продовольственной безопасности, повышению транзитного потенциала для экспорта украинской сельскохозяйственной продукции.

подчеркнули важность развития военно-технического сотрудничества на коммерческой основе.

Ранее Фицо анонсировал встречу в Ужгороде с украинским премьером Денисом Шмыгалем и заявил, что там он сообщит не только о намерении Словакии блокировать вступление Украины в НАТО, но и об отказе поставлять оружие. По его мнению, вступление Украины в военный альянс грозит Третьей мировой войной.

Фицо заявил, что в Киеве "нет войны и абсолютно нормальная жизнь"

23 января после очередного ракетного удара по Киеву премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что в столице Украины "нет войны", а жизнь является "совершенно нормальной", пишет Reuters.

Журналист спросил Фицо накануне его визита в Ужгород, было бы уместно поехать в Киев. На это премьер Словакии ответил, что в Украине "существует конфликт, который является локализованным".

"Вы серьезно думаете, что в Киеве война? Вы шутите, пожалуйста, я надеюсь, вы несерьезно. Поезжайте туда, и вы увидите, что в городе нормальная жизнь, абсолютно нормальная жизнь", - сказал премьер-министр Словакии.

По его словам, более практически встретиться в Ужгороде, ведь украинская сторона выбрала этот город после того, как Фицо впервые выразил желание посетить Украину.