Шмигаль зустрівся з Фіцо: яку підтримку Словаччина надасть Україні

У середу, 24 січня, прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо приїхав в Ужгород та зустрівся зі своїм українським колегою Денисом Шмигалем.

Про це український прем'єр повідомив у Телеграм.

"Попри розбіжності, ми маємо намір сформувати з Урядом Словаччини політику "нового прагматизму", яка принесе користь обом державам. Впевнений, що сьогоднішня зустріч із Прем’єром Робертом Фіцо відкриє нову сторінку в наших відносинах", - зазначив Шмигаль.

За його словами, разом зі своїм словацьким колегою вони дійшли згоди з низки питань:

Уряд Словаччини не блокуватиме купівлю Україною зброї та техніки у словацького бізнесу.

Україна та Словаччина співпрацюватимуть у питанні поставок з боку словацької компанії техніки для зведення оборонних рубежів.

Словаччина підтримає програму Ukraine Facility, яка передбачає виділення Україні 50 млрд євро з боку Європейського Союзу.

Словаччина підтримає євроінтеграційні прагнення України.

Крім того, за підсумками зустрічі прем’єр-міністри України й Словаччини підписали спільну заяву, яка посилить двосторонні відносини між країнами на основі взаємної довіри та поваги.

Зокрема, цією заявою:

підтвердили готовність до подальшої співпраці, спрямованої на повагу до територіальної цілісності та суверенітету України в межах її міжнародно визнаних кордонів.

відзначили тверду та послідовну підтримку Словацької Республіки європейської інтеграції України.

висловили підтримку Формули миру Президента України Володимира Зеленського.

наголосили на важливості участі Словаччини у відновленні України та призначення віце-прем'єр-міністра з плану відновлення, стійкості та економіки знань Словацької Республіки.

підтвердили важливість участі Словаччини у гуманітарному розмінуванні України.

відзначили важливість спільних зусиль щодо забезпечення глобальної продовольчої безпеки, підвищення транзитного потенціалу для експорту української сільськогосподарської продукції.

підкреслили важливість розвитку військово-технічного співробітництва на комерційній основі.

Раніше Фіцо анонсував зустріч в Ужгороді з українським прем'єром Денисом Шмигалем і заявив, що там він повідомить не лише про намір Словаччини блокувати вступ України до НАТО, а й про відмову постачати зброю. На його думку, вступ України до військового альянсу загрожує Третьою світовою війною.

Фіцо заявив, що в Києві "немає війни і абсолютно нормальне життя"

23 січня після чергового ракетного удару по Києву прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що в столиці України "немає війни", а життя є "абсолютно нормальним, пише Reuters.

Журналіст запитав Фіцо напередодні його візиту в Ужгород, чи було б для нього доречно поїхати в Київ. На це прем'єр Словаччини відповів, що в Україні "існує конфлікт, який є локалізованим".

"Ви серйозно думаєте, що в Києві війна? Ви жартуєте, будь ласка, я сподіваюся, ви несерйозно. Поїдьте туди, і ви побачите, що в місті нормальне життя, абсолютно нормальне життя", - сказав прем'єр-міністр Словаччини.

За його словами, більш практично зустрітися в Ужгороді, адже українська сторона обрала це місто після того, як Фіцо вперше висловив бажання відвідати Україну.