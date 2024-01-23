Ракетна атака на Україну 23 січня: у Харкові знищено підʼїзд багатоквартирного будинку, у Києві пошкоджено спорткомплекс "Укрзалізниці"

Під ранок 23 січня ворог знову підступно атакував Україну. Наразі є повідомлення про наслідки ракетної атаки у Харкові, Києві та Павлограді.

У Харкові знищено підʼїзд багатоквартирного будинку

Як повідомив голова Харківської ОДА Олег Синєгубов, близько 04:00 та 07:20 окупанти завдали кілька ударів по Київському і Салтівському районам міста Харків. Попередньо - ракетами Х-22.

"Внаслідок ранкового обстрілу маємо повну руйнацію підʼїзду багатоквартирного будинку. Зараз рятівники намагаються розібрати завали, аби знайти під ними людей", - написав мер міста Ігор Терехов.

Він зазначив, що в одній з найпостраждаліших частин Київського району немає світла, частково води. Відповідні служби працюють над усуненням наслідків ворожих обстрілів.

За оновленою інформацією від голови Харківської ОДА, внаслідок ворожих обстрілів Харкова загинули 2 жінки. Медики екстреної допомоги продовжують огляд місць влучань. До медичних установ госпіталізували 11 поранених, 2 жінки у важкому стані. Інші постраждалі - у легкому та середньому станах.

У Печерському районі Києва пожежа в нежитловій будівлі, у Соломʼянському - повибивало вікна

За повідомленням мера Києва Віталія Кличка, у Печерському районі гасять пожежу в нежитловій будівлі.

"У Святошинському районі палають автівки. Кілька викликів екстрених служб в Соломʼянський район", - написав міський голова.

Також Кличко повідомив, що у Святошинському районі ще за однією адресою горить квартира. Внаслідок падіння уламків у будинку пошкоджені балкони з 1 по 5 поверхи. В квартирі, де пожежа, виявили одну потерпілу.

Крім того, у Соломʼянському районі в багатоквартирному будинку вибуховою хвилею повибивало вікна. Також є загоряння в кількох квартирах житлового будинку.

У Київській міській військовій адміністрації опублікували наслідки обстрілу в Соломʼянському районі.

В "Укрзалізниці" повідомили про пошкодження спортивного комплексу.

"Щодня на "Локомотиві" тренується понад півтисячі дітей залізничників та з тимчасово переміщених родин, зокрема з Маріуполя, Мелітополя, Херсона... На щастя, в момент події дітей на території комплексу не було. Після завершення рятувальних робіт буде оцінено масштаб пошкоджень. Тренування на сьогодні скасовані, але майбутнє наших дітей так просто зруйнувати не вдасться", - написала пресслужба УЗ.

За оновленою інформацією від КМВА, в Дарницькому районі зафіксовано падіння уламків на дах багатоповерхового житлового будинку (без подальшого горіння) та на територію дитячого садочку (без руйнувань та пожежі). Інформації щодо постраждалих не надходило.

Начальник КМВА Сергій Попко повідомив, що внаслідок ракетного удару по Києву вже відомо про одну загиблу жінку та чотирьох поранених. Більшість – із мінно-вибуховими травмами. Інформація уточнюється.

За інформацією від міського голови, у житловому будинку у Святошинському районі в одній із квартир виявили не здетоновану бойову частину ракети. Відбувається евакуація людей із будинку.

Станом на 8:27 стало відомо про 9 постраждалих в Соломʼянському та Святошинському районах столиці внаслідок ранкової атаки ворога. 8 людей госпіталізували. Зокрема одному постраждалому медики проводять реанімаційні заходи. А одному, 13-річному хлопцю, надали допомогу на місці.

У Національній поліції України показали наслідки ракетного обстрілу Києва. Повідомляється, що є пошкодження обʼєктів цивільної інфраструктури, житлових будинків та авто у Святошинському, Соломʼянському та Печерському районах. Потерпілим надають всю необхідну медичну допомогу.

В свою чергу, за даними МВС, Унаслідок ранкової атаки росіян пошкоджені багатоповерхівки, господарчі споруди та 12 автомобілів в Бучанському та Обухівському районах. Зокрема, судячи з фото, йдеться про село Софіївська Борщагівка. За попередньою інформацією, чотири людини постраждали, але від госпіталізації відмовилися.

У Павлограді - двоє загиблих, був удар і по Шостці

За повідомленням голови Дніпропетровської ОДА Сергія Лисака, внаслідок масованої ракетної атаки росіян по місту, попередньо, 2 загиблих. Є постраждалі.

За уточненою інформацією, у Павлограді на цю хвилину 1 загиблий. Ще одному чоловікові медики наразі надають усю необхідну допомогу.

Крім того, за повідомленням Сумської ОВА, о 7:05 ранку агресором був нанесений ракетний удар по об’єктах критичної інфраструктури міста Шостки. Наслідки уточнюються.

Звіт від Повітряних сил ЗСУ

Як повідомили у Повітряних Силах ЗСУ, під ранок 23 січня Росія завдала комбінованого ракетного удару по Україні, застосувавши крилаті, балістичні, авіаційні та зенітні керовані ракети. Усього протягом ночі зафіксовано 41 засіб повітряного нападу противника.

Більшість випущених ракет тих типів, що атакують по балістичній траєкторії:

4 зенітні керовані ракети С-300/С-400 з Бєлгородської обл. – у напрямку Харківщини;

15 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55 із шести стратегічних бомбардувальників Ту-95МС (район пусків – Енгельс, РФ);

8 ракет Х-22 із бомбардувальників Ту-22М3 з Брянська та Орловська обл. – у напрямку Харківщини та Сумщини;

12 балістичних ракет "Іскандер-М" (район пусків – Бєлгородська та Воронезька обл.)

2 керовані авіаційні ракети Х-59 з двох літаків Су-34 (район пусків – Белгородська область – рф).

В результаті бойової роботи силами та засобами Повітряних Сил, у взаємодії із ППО Сил оборони знищено: