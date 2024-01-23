Ракетная атака на Украину утром 23 января: в Харькове уничтожен подъезд многоквартирного дома, в Киеве в результате падения обломков ракет пылают автомобили

Утром 23 января враг снова коварно атаковал Украину. Есть сообщения о последствиях ракетной атаки в Харькове, Киеве и Павлограде.

В Харькове уничтожен подъезд многоквартирного дома

Как сообщил глава Харьковской ОГА Олег Синегубов в 4:45 утра 23 января, оккупанты ударили по гражданской инфраструктуре Харькова.

"В результате утренних обстрелов есть полное разрушение подъезда многоквартирного дома. Сейчас спасатели пытаются разобрать завалы, чтобы найти под ними людей", - написал мэр города Игорь Терехов.

Он отметил, что в одной из наиболее пострадавших частей Киевского района нет света, частично воды. Соответствующие службы работают над устранением последствий вражеских обстрелов.

По обновленной информации от главы Харьковской ОГА, в результате вражеских обстрелов Харькова погибли 2 женщины. Медики экстренной помощи продолжают осмотр мест попаданий. В медицинские учреждения госпитализировали 11 раненых, 2 женщины в тяжелом состоянии. Другие пострадавшие – в легком и среднем состояниях.

В Печерском районе Киева пожар в нежилом здании, в Соломенском - выбило окна

По сообщению мэра Киева Виталия Кличко, в Печерском районе тушат пожар в нежилом здании.

"В Святошинском районе горят автомобили. Несколько вызовов экстренных служб в Соломенский район", - написал городской голова.

Также Кличко сообщил, что в Святошинском районе еще по одному адресу горит квартира. В результате падения обломков в доме повреждены балконы с 1 по 5 этаж. В квартире, где пожар, обнаружили одну потерпевшую.

Кроме того, в Соломенском районе в многоквартирном доме взрывной волной выбило окна. Также есть возгорание в нескольких квартирах жилого дома.

В Киевской городской военной администрации опубликовали последствия обстрела в Соломенском районе.

"По информации на 08:07, пятеро пострадавших по разным адресам в Соломенском районе столицы", - сообщил Кличко.

По обновленной информации от КМВА, в Дарницком районе зафиксировано падение обломков на крышу многоэтажного жилого дома (без дальнейшего горения) и на территорию детского сада (без разрушений и пожара). Информация о пострадавших не поступала.

Начальник КМВА Сергей Попко сообщил, что в результате ракетного удара по Киеву уже известно об одной погибшей женщине и четырех раненых. Большинство – с минно-взрывными травмами. Информация уточняется.

По информации городского головы, в жилом доме в Святошинском районе в одной из квартир обнаружили не сдетонированную боевую часть ракеты. Происходит эвакуация людей из дома.

По состоянию на 8:27 стало известно о 9 пострадавших в Соломенском и Святошинском районах столицы в результате утренней атаки врага. 8 человек госпитализированы. В частности, одному пострадавшему медики проводят реанимационные мероприятия. А одному, 13-летнему парню, оказали помощь на месте.

В Павлограде на Днепропетровщине двое погибших

По сообщению главы Днепропетровской ОГА Сергея Лысака, в результате массированной ракетной атаки россиян по городу, предварительно, 2 погибших. Есть пострадавшие.

По уточненной информации, в Павлограде на эту минуту один погибший. Еще одному мужчине медики оказывают всю необходимую помощь.