Блокування вступу до НАТО і відмова постачати зброю: Фіцо розповів, що скаже Шмигалю на зустрічі в Ужгороді

У середу, 24 січня, прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо зустрінеться в Ужгороді з прем'єр-міністром України Денисом Шмигалем, аби заявити, що він проти членства України у НАТО.

Про це повідомляє видання Standard.

Зазначається, що Фіцо анонсував зустріч в Ужгороді з українським прем'єром Денисом Шмигалем і заявив, що там він повідомить не лише про намір Словаччини блокувати вступ України до НАТО, а й про відмову постачати зброю. На його думку, вступ України до військового альянсу загрожує Третьою світовою війною.

"Я знаю з чим йду на зустріч з українським прем'єром. Я йду з гуманітарною допомогою, підтвердимо, що жодної зброї вони не отримуватимуть від словацької армії та з державних складів, скажу про те, що є речі, на які наші погляди повністю відрізняються", - підкреслив прем'єр-міністр Словаччини.

Фіцо також заявив, що "поважає" прагнення України вступити до ЄС, але для цього країна має виконати всі умови.

"В ЄС не може вступити країна, яка абсолютно не відповідає жодним вимогам", - заявив він.

Раніше міністр оборони Словаччини Роберт Калиняк заявив про припинення військової допомоги Україні під час зустрічі з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом.

"Ми пропонуємо Україні досить широкий спектр гуманітарної, громадянської та технічної нелетальної допомоги і надалі не надаватимемо військової допомоги", - підкреслив Калиняк.

Зміна курсу Словаччини щодо допомоги Україні

30 вересня у Словаччині відбулися парламентські вибори, на яких проросійська партія експрем'єра Словаччини Роберта Фіцо, який виступає проти підтримки України, отримала перемогу.

Колишній прем'єр отримав високі рейтинги, зокрема критикуючи нинішній уряд за його проамериканську позицію.

"Я не хочу постачати смертоносну зброю в Україну лише заради гарного іміджу серед західних країн. Ми маємо право на власну думку", – заявляв Фіцо.

Він вважає, що у Словаччини наразі є і більш серйозні проблеми, ніж війна в Україні.

Крім того, Фіцо заявляв про неефективність санкцій Заходу проти Росії та погрожував заблокувати вступ України в НАТО.

Після свого призначення на пост прем'єр-міністра Словаччини Роберт Фіцо заявив, що не підтримуватиме надання військової допомоги Україні.

"Краще нехай вони 10 років домовляються про мир, ніж 10 років вбивають один одного без жодних висновків", – сказав очільник словацького уряду.

При цьому він додав, що, на його думку, росіяни мають більші територіальні надбання, ніж Україна.

Також прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що вважає Україну неготовою до членства в Євросоюзі, але не блокував початок перемовин щодо вступу.