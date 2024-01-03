Президентка Словаччини закликала передати Україні необхідні для самозахисту засоби

Коментуючи масовану ракетну атаку, що відбулася 2 січня 2024 року, президентка Словаччини Зузана Чапутова нагадала, як важливо допомагати Україні у її боротьбі з російською агресією.

Про це вона написала на своїй сторінці у соцмережі X (Twitter).

"Ще один Новий рік, черговий злочин. Найкращий спосіб гарантувати, що агресія Москви не триватиме ще рік – це надати Україні засоби, які необхідні для її самозахисту", - зазначила Чапутова.

Another New Year, another atrocity. Russia has fired a record number of missiles and drones at Ukraine’s cities and towns to terrorize peaceful civilians. The best way to ensure Moscow’s aggression does not continue into another year is to provide Ukraine with the means needed to… — Zuzana Čaputová (@ZuzanaCaputova) January 2, 2024

За її словами, Росія випустила рекордну кількість ракет та безпілотників по містах та населених пунктах України, щоб тероризувати мирних жителів.

Нагадаємо, за попередніми даними, зранку 2 січня росіяни застосували 99 засобів повітряного нападу - ракети різних типів.

Силами та засобами Повітряних Сил, у взаємодії із підрозділами Сил оборони України, знищено 72 повітряні цілі:

10 із 10 аеробалістичних ракет Х-47М2 "Кинджал";

59 із 70 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55;

3 із 3 крилаті ракети "Калібр".

Зміна курсу Словаччини щодо допомоги Україні

30 вересня 2023 року у Словаччині пройшли парламентські вибори, на яких отримала перемогу проросійська партія експрем'єра Словаччини Роберта Фіцо, виступаюча проти підтримки України.

Фіцо заявляв, що не хоче постачати смертоносну зброю в Україну лише заради гарного іміджу серед західних країн і вважає, що у Словаччини наразі є і більш серйозні проблеми, ніж війна в Україні.

Пізніше стало відомо, що Міноборони Словаччини розглядало можливість надання Україні чергового пакета військової допомоги, яку могли б передати ще під час головування технократичного уряду Людовіта Одора, але президентка Зузана Чапутова, яка є політично відповідальною за Кабінет міністрів, виступила проти такого плану.

Однак згодом президентка заявила, що її країна має продовжувати надання військової допомоги Україні, додавши, що йдеться і про безпеку Словаччини.

У листопаді 2023 року під час зустрічі з генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом міністр оборони Словаччини Роберт Калиняк повідомив про припинення військової допомоги Україні, додавши, що країна обмежиться виключно гуманітарною підтримкою.