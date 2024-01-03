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Президентка Словаччини закликала передати Україні необхідні для самозахисту засоби
Коментуючи масовану ракетну атаку, що відбулася 2 січня 2024 року, президентка Словаччини Зузана Чапутова нагадала, як важливо допомагати Україні у її боротьбі з російською агресією.
Про це вона написала на своїй сторінці у соцмережі X (Twitter).
"Ще один Новий рік, черговий злочин. Найкращий спосіб гарантувати, що агресія Москви не триватиме ще рік – це надати Україні засоби, які необхідні для її самозахисту", - зазначила Чапутова.
За її словами, Росія випустила рекордну кількість ракет та безпілотників по містах та населених пунктах України, щоб тероризувати мирних жителів.Підписуйтесь на Telegram-канал delo.ua
Нагадаємо, за попередніми даними, зранку 2 січня росіяни застосували 99 засобів повітряного нападу - ракети різних типів.
Силами та засобами Повітряних Сил, у взаємодії із підрозділами Сил оборони України, знищено 72 повітряні цілі:
- 10 із 10 аеробалістичних ракет Х-47М2 "Кинджал";
- 59 із 70 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55;
- 3 із 3 крилаті ракети "Калібр".
Зміна курсу Словаччини щодо допомоги Україні
30 вересня 2023 року у Словаччині пройшли парламентські вибори, на яких отримала перемогу проросійська партія експрем'єра Словаччини Роберта Фіцо, виступаюча проти підтримки України.
Фіцо заявляв, що не хоче постачати смертоносну зброю в Україну лише заради гарного іміджу серед західних країн і вважає, що у Словаччини наразі є і більш серйозні проблеми, ніж війна в Україні.
Пізніше стало відомо, що Міноборони Словаччини розглядало можливість надання Україні чергового пакета військової допомоги, яку могли б передати ще під час головування технократичного уряду Людовіта Одора, але президентка Зузана Чапутова, яка є політично відповідальною за Кабінет міністрів, виступила проти такого плану.
Однак згодом президентка заявила, що її країна має продовжувати надання військової допомоги Україні, додавши, що йдеться і про безпеку Словаччини.
У листопаді 2023 року під час зустрічі з генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом міністр оборони Словаччини Роберт Калиняк повідомив про припинення військової допомоги Україні, додавши, що країна обмежиться виключно гуманітарною підтримкою.