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Президентка Словаччини закликала передати Україні необхідні для самозахисту засоби

Зузана Чапутова
Президентка Словаччини Зузана Чапутова. Фото: X (Twitter)

Коментуючи масовану ракетну атаку, що відбулася 2 січня 2024 року, президентка Словаччини Зузана Чапутова нагадала, як важливо допомагати Україні у її боротьбі з російською агресією.

Про це вона написала на своїй сторінці у соцмережі X (Twitter).

"Ще один Новий рік, черговий злочин. Найкращий спосіб гарантувати, що агресія Москви не триватиме ще рік – це надати Україні засоби, які необхідні для її самозахисту", - зазначила Чапутова.

За її словами, Росія випустила рекордну кількість ракет та безпілотників по містах та населених пунктах України, щоб тероризувати мирних жителів.

Нагадаємо, за попередніми даними, зранку 2 січня росіяни застосували 99 засобів повітряного нападу - ракети різних типів.

Силами та засобами Повітряних Сил, у взаємодії із підрозділами Сил оборони України, знищено 72 повітряні цілі:

  • 10 із 10 аеробалістичних ракет Х-47М2 "Кинджал"; 
  •  59 із 70 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55; 
  •  3 із 3 крилаті ракети "Калібр".

Зміна курсу Словаччини щодо допомоги Україні

30 вересня 2023 року у Словаччині пройшли парламентські вибори, на яких отримала перемогу проросійська партія експрем'єра Словаччини Роберта Фіцо, виступаюча проти підтримки України.

Фіцо заявляв, що не хоче постачати смертоносну зброю в Україну лише заради гарного іміджу серед західних країн і вважає, що у Словаччини наразі є і більш серйозні проблеми, ніж війна в Україні.

Пізніше стало відомо, що Міноборони Словаччини розглядало можливість надання Україні чергового пакета військової допомоги, яку могли б передати ще під час головування технократичного уряду Людовіта Одора, але президентка Зузана Чапутова, яка є політично відповідальною за Кабінет міністрів, виступила проти такого плану.

Однак згодом президентка заявила, що її країна має продовжувати надання військової допомоги Україні, додавши, що йдеться і про безпеку Словаччини.

У листопаді 2023 року під час зустрічі з генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом міністр оборони Словаччини Роберт Калиняк повідомив про припинення військової допомоги Україні, додавши, що країна обмежиться виключно гуманітарною підтримкою.

Автор:
Ольга Колесніченко