Словаччина профінансує та передасть Україні машини для розмінування

Нова влада Словаччини не буде допомагати Україні у військовому плані, але продовжить надавати гуманітарну допомогу тому профінансує виготовлення для української сторони двох засобів розмінування Bozenа IV.

Про це міністр закордонних справ Словаччини Юрай Бланар заявив у Брюсселі після засідання Ради ЄС, пише SME.

Дана техніка вже на початку наступного року має запрацювати в Херсонській області.

Він також додав, що Словаччина хоче допомогти українцям взимку і буде орієнтувати свою гуманітарну допомогу в цьому напрямку. За його словами, є також пропозиція у сфері розмінування. В цьому питанні словацька армія має великий досвід і може його передати.

Бланар наголосив колегам в ЄС на позиції нового уряду Словаччини, згідно з якою Словаччина бажає припинення вогню в Україні, щоб стати мирною та інтегрованою країною, і висловив підтримку її прагненням стати членом ЄС.

"Перш за все, ми хочемо, щоб якісь ініціативи, пов’язані з припиненням вогню та мирним пошуком цього конфлікту, почалися якнайшвидше. Тому що нинішній хід війни виглядає замороженим і не призводить до жодного результату. Настав час, щоб з’явилися якісь подібні ініціативи, які Словаччина підтримає", – описав він ситуацію.

У Брюсселі Бланар ще раз повторив слова прем’єр-міністра Роберта Фіцо про те, що уряд Словаччини не допомагатиме Україні у військовому плані, лише в гуманітарному.

Після свого призначення на пост прем'єр-міністра Словаччини Роберт Фіцо заявив, що не підтримуватиме надання військової допомоги Україні.

"Краще нехай вони 10 років домовляються про мир, ніж 10 років вбивають один одного без жодних висновків", – сказав очільник словацького уряду.