Словакия профинансирует и передаст Украине машины для разминирования

Новые власти Словакии не будут помогать Украине в военном плане, но продолжат оказывать гуманитарную помощь, поэтому профинансируют изготовление для украинской стороны двух машин для разминирования Bozenа IV.

Об этом министр иностранных дел Словакии Юрай Бланар заявил в Брюсселе после заседания Совета ЕС, пишет SME.

Данная техника уже в начале следующего года должна работать в Херсонской области.

Он также добавил, что Словакия хочет помочь украинцам зимой и ориентировать свою гуманитарную помощь в этом направлении. По его словам, есть предложение в сфере разминирования. В этом вопросе у словацкой армии большой опыт и может его передать.

Бланарь отметил коллегам в ЕС на позиции нового правительства Словакии, согласно которой Словакия желает прекращения огня в Украине, чтобы стать мирной и интегрированной страной, и выразил поддержку ее стремлениям стать членом ЕС.

"Прежде всего, мы хотим, чтобы какие-то инициативы, связанные с прекращением огня и мирным поиском этого конфликта, начались как можно быстрее. Потому что нынешний ход войны выглядит замороженным и не приводит ни к какому результату. Пришло время, чтобы появились какие-то подобные инициативы, которые Словакия поддержит, - описал он ситуацию.

В Брюсселе Бланарь еще раз повторил слова премьер-министра Роберта Фицо о том, что правительство Словакии не будет помогать Украине в военном плане, только в гуманитарном.

После своего назначения на пост премьер-министра Словакии Роберт Фицо заявил, что не будет поддерживать предоставление военной помощи Украине.

"Лучше пусть они 10 лет договариваются о мире, чем 10 лет убивают друг друга без всяких выводов", – сказал глава словацкого правительства.