Президент Словакии призвала передать Украине необходимые для самозащиты средства

Комментируя массированную ракетную атаку, состоявшуюся 2 января 2024 года, президент Словакии Зузана Чапутова напомнила, как важно помогать Украине в ее борьбе с российской агрессией.

Об этом она написала на своей странице в соцсети X (Twitter).

"Еще один Новый год, очередное преступление. Лучший способ гарантировать, что агрессия Москвы не продлится еще год – это предоставить Украине средства, необходимые для ее самозащиты", - отметила Чапутова.

Another New Year, another atrocity. Russia has fired a record number of missiles and drones at Ukraine’s cities and towns to terrorize peaceful civilians. The best way to ensure Moscow’s aggression does not continue into another year is to provide Ukraine with the means needed to… — Zuzana Čaputová (@ZuzanaCaputova) January 2, 2024

По ее словам, Россия выпустила рекордное количество ракет и беспилотников по городам и населенным пунктам Украины, чтобы терроризировать мирных жителей.

Напомним, по предварительным данным, утром 2 января россияне применили 99 средств воздушного нападения – ракеты разных типов.

Силами и средствами Воздушных Сил во взаимодействии с подразделениями Сил обороны Украины уничтожено 72 воздушные цели:

10 из 10 аэробалистических ракет Х-47М2 "Кинжал";

59 из 70 крылатых ракет Х-101/Х-555/Х-55;

3 из 3 крылатые ракеты "Калибр".

Изменение курса Словакии касательно помощи Украине

30 сентября 2023 года в Словакии прошли парламентские выборы, на которых одержала победу пророссийская партия экспремьера Словакии Роберта Фицо, выступающая против поддержки Украины.

Фицо заявлял, что не хочет поставлять смертоносное оружие в Украину только ради хорошего имиджа среди западных стран и считает, что у Словакии есть и более серьезные проблемы, чем война в Украине.

Позже стало известно, что Минобороны Словакии рассматривало возможность предоставления Украине очередного пакета военной помощи, которую могли бы передать еще во время председательства технократического правительства Людовита Одора, но президент Зузана Чапутова, политически ответственная за Кабинет министров, выступила против такого плана.

Впоследствии президент заявила, что ее страна должна продолжать оказание военной помощи Украине, добавив, что речь идет и о безопасности Словакии.

В ноябре 2023 года во время встречи с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом министр обороны Словакии Роберт Калиняк сообщил о прекращении военной помощи Украине, добавив, что страна ограничится исключительно гуманитарной поддержкой.