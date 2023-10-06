Передумала: президентка Словаччини зробила заяву щодо військової допомоги Україні

Президентка Словаччини Зузана Чапутова, яка виступила проти надання нового пакета військової допомоги Україні, змінила свою думку і запевнила у продовженні підтримки Києва.

Про це Чапутова написала у соціальній мережі Х .

Президентка Словаччини зазначила, що поважає результати парламентських виборів і негативну думку на це партії, яка веде коаліційні переговори.

Однак Чупатова заявила, щоСловаччина має продовжувати надавати військову допомогу Україні.

"Будь-яка словацька адміністрація повинна розуміти, що йдеться як про безпеку України, так і про безпеку самої Словаччини", – додала вона.

Раніше Зузана Чапутова виступила проти надання нового пакету військової допомоги Україні у зв'язку із результатом парламентських виборів, на яких перемогла проросійська партія Smer-SD експрем’єра Роберта Фіцо. Він обіцяв виборцям "не давати Україні жодного патрона".

Зміна політичного курсу Словаччини

30 вересня у Словаччині відбулися парламентські вибори, на яких проросійська партія експрем'єра Словаччини Роберта Фіцо, який виступає проти підтримки України, отримала перемогу.

Колишній прем'єр отримав високі рейтинги, зокрема критикуючи нинішній уряд за його проамериканську позицію.

"Я не хочу постачати смертоносну зброю в Україну лише заради гарного іміджу серед західних країн. Ми маємо право на власну думку", – заявляв Фіцо.

Він вважає, що у Словаччини наразі є і більш серйозні проблеми, ніж війна в Україні.

Крім того, Фіцо заявляв про неефективність санкцій Заходу проти Росії та погрожував заблокувати вступ України в НАТО.

Президент Словаччини доручила Роберту Фіцо сформувати новий уряд. На це йому дають 14 днів.

"Майте на увазі, що вплив російської агентури в Словаччині просто шалений. Вони спочатку були у Празі, але потім їм трохи поганяли, вони перебралися в Братиславу. І те, що ми сьогодні бачимо — це вплив РФ, яка намагається роздмухувати ситуацію", - сказав секретар РНБО Олексій Данілов в ефірі телемарафону.