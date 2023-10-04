Наразі буде достатньо і цього: Орбан пропонує вдвічі скоротити пакет допомоги ЄС для України

Уряд Угорщини виступає за розподіл масштабного пакета допомоги для України на дві частини, а не схвалювати виділення усіх 50 млрд євро одразу. На думку прем’єр-міністра Віктора Орбана, "наразі буде достатньо і цього".

Про це повідомляє Bloomberg.

Як пише видання, попри загальний консенсус у Європейському союзі щодо продовження надання допомоги Україні, уряд Угорщини, який має близькі стосунки з Кремлем, постійно намагається блокувати виділення коштів.

Наразі Угорщина пропонує вдвічі скоротити новий пакет допомоги ЄС для України, надавши 25 млрд євро замість запланованих 50.

Влада Угорщини повідомила іншим державам-членам ЄС минулого тижня, що 25 мільярдів євро буде достатньо для України на даному етапі.

Крім того, угорський уряд вважає, що рішення про те, коли саме виділити решту коштів, варто прийняти враховуючи потреби України.

Також уряд прем'єр-міністра Віктора Орбана наводить різні аргументи, серед яких його власні труднощі у доступі до значних коштів Європейського союзу через проблеми з верховенством права та корупцією. В Угорщині незадоволені "негідним ставленням" до угорської меншини в Україні.

Як раніше писало видання Financial Times, ЄС розглядає можливість піти на поступки та надати Угорщині кошти, які були заморожені через проблеми з верховенством права, оскільки Євросоюз прагне отримати схвалення Будапешта на допомогу Україні.

Єврокомісія планує розморозити близько 13 млрд євро фінансування до кінця листопада, повідомили FT три чиновники, поінформовані про переговори. Двоє з них заявили, що виділення коштів було частково зумовлене бажанням заручитися підтримкою Орбана, який пообіцяв не погоджуватися на будь-яке збільшення бюджету ЄС доти, доки Угорщина не отримає до нього доступ.

У грудні минулого року ЄС заморозив 22 млрд євро з фондів згуртування, виділених Угорщині, вирішивши, що країна не дотримується правил захисту прав людини і верховенства права. Фонди згуртування покликані допомогти менш розвиненим членам блоку подолати інвестиційний розрив і поліпшити їхню інфраструктуру.

Зауважимо, Європейська комісія пропонує надати Україні фінансову підтримку на наступні чотири роки на суму до 50 мільярдів євро.