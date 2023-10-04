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Пока будет достаточно и этого: Орбан предлагает вдвое сократить пакет помощи ЕС для Украины
Правительство Венгрии выступает за раздел масштабного пакета помощи для Украины на две части, а не одобрять выделение всех 50 млрд евро сразу. По мнению премьер-министра Виктора Орбана, "пока будет достаточно и этого".
Об этом сообщает Bloomberg .
Как пишет издание, несмотря на общий консенсус в Европейском союзе о продолжении оказания помощи Украине, правительство Венгрии, имеющее близкие отношения с Кремлем, постоянно пытается блокировать выделение средств.
Венгрия предлагает вдвое сократить новый пакет помощи ЕС для Украины, предоставив 25 млрд евро вместо запланированных 50.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Власти Венгрии сообщили другим государствам-членам ЕС на прошлой неделе, что 25 миллиардов евро будет достаточно для Украины на данном этапе.
Кроме того, венгерское правительство считает, что решение о том, когда именно выделить оставшиеся средства, следует принять учитывая потребности Украины.
Также правительство премьер-министра Виктора Орбана приводит разные аргументы, среди которых его собственные трудности в доступе к значительным средствам Европейского союза из-за проблем с верховенством права и коррупцией. В Венгрии недовольны "недостойным отношением" к венгерскому меньшинству в Украине.
Как ранее писало издание Financial Times, ЕС рассматривает возможность пойти на уступки и предоставить Венгрии средства, замороженные из-за проблем с верховенством права, поскольку Евросоюз стремится получить одобрение Будапешта на помощь Украине.
Еврокомиссия планирует разморозить около 13 млрд евро финансирования до конца ноября, сообщили FT три чиновника, информированные о переговорах. Двое из них заявили, что выделение средств было частично обусловлено желанием заручиться поддержкой Орбана, который пообещал не соглашаться на какое-либо увеличение бюджета ЕС, пока Венгрия не получит к нему доступ.
В декабре прошлого года ЕС заморозил 22 млрд евро из фондов объединения, выделенных Венгрии, решив, что страна не соблюдает правила защиты прав человека и верховенства права. Фонды объединения призваны помочь менее развитым членам блока преодолеть инвестиционный разрыв и улучшить их инфраструктуру.
Заметим, что Европейская комиссия предлагает предоставить Украине финансовую поддержку на следующие четыре года на сумму до 50 миллиардов евро.