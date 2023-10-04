Пока будет достаточно и этого: Орбан предлагает вдвое сократить пакет помощи ЕС для Украины

Правительство Венгрии выступает за раздел масштабного пакета помощи для Украины на две части, а не одобрять выделение всех 50 млрд евро сразу. По мнению премьер-министра Виктора Орбана, "пока будет достаточно и этого".

Об этом сообщает Bloomberg .

Как пишет издание, несмотря на общий консенсус в Европейском союзе о продолжении оказания помощи Украине, правительство Венгрии, имеющее близкие отношения с Кремлем, постоянно пытается блокировать выделение средств.

Венгрия предлагает вдвое сократить новый пакет помощи ЕС для Украины, предоставив 25 млрд евро вместо запланированных 50.

Власти Венгрии сообщили другим государствам-членам ЕС на прошлой неделе, что 25 миллиардов евро будет достаточно для Украины на данном этапе.

Кроме того, венгерское правительство считает, что решение о том, когда именно выделить оставшиеся средства, следует принять учитывая потребности Украины.

Также правительство премьер-министра Виктора Орбана приводит разные аргументы, среди которых его собственные трудности в доступе к значительным средствам Европейского союза из-за проблем с верховенством права и коррупцией. В Венгрии недовольны "недостойным отношением" к венгерскому меньшинству в Украине.

Как ранее писало издание Financial Times, ЕС рассматривает возможность пойти на уступки и предоставить Венгрии средства, замороженные из-за проблем с верховенством права, поскольку Евросоюз стремится получить одобрение Будапешта на помощь Украине.

Еврокомиссия планирует разморозить около 13 млрд евро финансирования до конца ноября, сообщили FT три чиновника, информированные о переговорах. Двое из них заявили, что выделение средств было частично обусловлено желанием заручиться поддержкой Орбана, который пообещал не соглашаться на какое-либо увеличение бюджета ЕС, пока Венгрия не получит к нему доступ.

В декабре прошлого года ЕС заморозил 22 млрд евро из фондов объединения, выделенных Венгрии, решив, что страна не соблюдает правила защиты прав человека и верховенства права. Фонды объединения призваны помочь менее развитым членам блока преодолеть инвестиционный разрыв и улучшить их инфраструктуру.

Заметим, что Европейская комиссия предлагает предоставить Украине финансовую поддержку на следующие четыре года на сумму до 50 миллиардов евро.