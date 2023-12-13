Політичне рішення, яке не має нічого спільного з реальністю: Фіцо про початок перемовин щодо членства України в ЄС

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що вважає Україну неготовою до членства в Євросоюзі, але не блокуватиме початок перемовин щодо вступу.

Про це повідомляють словацькі ЗМІ.

"Ми не будемо перешкоджати рішенню Євросоюзу розпочати переговори з Україною. Це політичне рішення, воно не має нічого спільного з реальністю. Україна абсолютно не готова до відкриття переговорів", - заявив Фіцо, виступаючи перед членами парламенту Словаччини.

Раніше міністр закордонних справ Словаччини Юрай Бланар заявив, що Братислава готова підтримати рішення про відкриття з Україною переговорів про вступ до Євросоюзу, які відбудуться на саміті 14-15 грудня.

Також в уряді Словаччини заявляли, що припинять надавати Україні військову допомогу, а обмежиться виключно гуманітарною підтримкою.

Це було частиною передвиборчої кампанії Роберта Фіцо, завдяки чому він здобув перемогу на парламентських виборах і став прем'єр-міністром.

Перемовини про вступ до ЄС: проблеми для України

У листопаді президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що Європейській раді рекомендують розпочати процес перемовин про вступ України до Євросоюзу.

Це та інші питання обговорюватимуться на саміті лідерів ЄС, який відбудеться 14-15 грудня. Також ітиметься про надання Україні допомоги на 50 млрд євро протягом чотирьох років.

Але Reuters писало, що прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан виступив проти виділення коштів. А його словацький колега Роберт Фіцо послався на корупцію, висловлюючи застереження щодо нової фінансової підтримки Києва.

Що стосується вступу України в ЄС, то Орбан запропонував Євросоюзу відкласти питання членства на 5-10 років, а поки що укласти з Києвом договір про стратегічне партнерство.