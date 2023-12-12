Словаччина підтримає відкриття переговорів ЄС з Україною

Братислава готова підтримати рішення про відкриття з Україною переговорів про вступ до Євросоюзу, які відбудуться на саміті 14-15 грудня.

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Про це заявив міністр закордонних справ Словаччини Юрай Бланар, повідомляє пресслужба МЗС Словаччини.

"Оцінивши реформаторські зусилля у Києві, ми готові підтримати відкриття переговорів про вступ, про що буде йтися на майбутньому засіданні Євроради. Втім, попереду у нашого східного сусіда ще довгий і тернистий шлях, усі необхідні заходи потрібно не лише схвалити, але й втілити у життя та стежити за їхнім дотриманням", – наголосив Бланар.

Він додав, що як і раніше необхідно приділяти достатньо уваги пошуку мирних рішень і займатися відновленням України. Ці заходи повинні наблизити країну до членства в ЄС.

"Водночас ми продовжимо надавати Україні гуманітарну підтримку, зокрема у питанні розмінування та підготовки енергетичної інфраструктури до зими, і в цьому вже були конкретні кроки", – сказав голова МЗС Словаччини, повторивши, що його країна не планує надавати Україні військову допомогу.

Саміт лідерів Євросоюзу: які можуть виникнути проблеми

На саміті лідерів Євросоюзу, який відбудеться 14-15 грудня, повинні розглянути питання щодо відкриття переговорів про вступ України до ЄС, а також надання їй допомоги на 50 млрд євро впродовж 4 років. Але прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан виступив проти надання цього траншу допомоги Україні.

За словами Орбана, Угорщина не підтримає збільшення допомоги Україні, якщо не побачить "дуже обґрунтовану пропозицію". Крім того, він запропонував відкласти питання щодо вступу України до ЄС на 5-10 років.

Австрія також не погоджується на початок переговорів з Україною про вступ до Європейського Союзу за нинішніх умов. За словами федерального канцлера Карла Негаммера, для України не повинно бути преференцій.