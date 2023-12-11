Гарантії безпеки для України. Лідери ЄС можуть розглянути варіанти на саміті

Міністри закордонних справ країн Європейського Союзу обговорять гарантії безпеки для України й винесуть варіанти на саміт лідерів блоку. Про це повідомив очільник європейської дипломатії Жозеп Боррель, передає Sky TG24.

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Він зазначив, що Росія продовжує атакувати Україну, але втрати країни-агресорки збільшуються. І зараз час підтримати Київ більше, а не менше.

"Сьогодні [11 грудня, – ред.] ми обговоримо гарантії безпеки для України, і міністри повинні дати мені орієнтири, щоб винести варіанти на саміт лідерів. Важливо, щоб військова підтримка України тривала на європейському рівні, а не лише на двосторонньому", – висловився Боррель.

Гарантії від ЄС: про що йдеться

Як повідомляло Bloomberg, Європейський Союз готує план довгострокових зобов'язань у сфері безпеки перед Україною, який включає військову підтримку. Проєкт відповідного документа передбачав:

передбачуваний, ефективний, стійкий і довгостроковий механізм надання Україні військової техніки, який мобілізує європейську оборонну промисловість;

забезпечення підготовки Збройних сил України;

розширення співпраці з українською оборонною промисловістю;

посилення спроможності України протистояти кібер- та гібридним загрозам, а також дезінформації;

підтримка зусиль України з розмінування та вирішення проблеми забруднення вибухонебезпечними залишками;

допомога Україні з програмою реформ, пов’язаною з процесом вступу до ЄС;

посилення спроможності України контролювати запаси вогнепальної, легкої зброї й боєприпасів, а також протидіяти будь-якій незаконній торгівлі;

підтримка енергетичного переходу країни та заходів із ядерної безпеки;

обмін розвідданими та супутниковими знімками.

Саміт лідерів ЄС: проблеми з Угорщиною

Відомо, що на саміті лідерів ЄС, який відбудеться 14-15 грудня, обговорюватиметься початок перемовин про вступ України до блоку й надання їй допомоги на 50 млрд євро протягом чотирьох років.

Але Reuters писало, що прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан виступив проти виділення коштів. А його словацький колега Роберт Фіцо послався на корупцію, висловлюючи застереження щодо нової фінансової підтримки Києва.

За словами журналіста "Радіо Свобода" РІкарда Йозвяка, вчора, 10 грудня, на зустрічі послів ЄС не відбулося жодних зрушень – Угорщина досі блокує все, що пов’язане з Україною.