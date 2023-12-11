Гарантии безопасности для Украины. Лидеры ЕС могут рассмотреть варианты на саммите

Министры иностранных дел стран Европейского Союза обсудят гарантии безопасности для Украины и вынесут варианты на саммит лидеров блока. Об этом сообщил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, передает Sky TG24.

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Он отметил, что Россия продолжает атаковать Украину, но потери страны-агрессорки увеличиваются. И сейчас пора поддержать Киев больше, а не меньше.

"Сегодня [11 декабря, – ред.] мы обсудим гарантии безопасности для Украины, и министры должны дать мне ориентиры, чтобы вынести варианты на саммит лидеров. Важно, чтобы военная поддержка Украины продолжалась на европейском уровне, а не только на двустороннем", – высказался Боррель.

Гарантии от ЕС: о чем идет речь

Как сообщало Bloomberg, Европейский Союз готовит план долгосрочных обязательств в сфере безопасности перед Украиной, включающий военную поддержку. Проект соответствующего документа предусматривал:

предполагаемый, эффективный, устойчивый и долгосрочный механизм предоставления Украине военной техники, мобилизующий европейскую оборонную промышленность;

обеспечение подготовки Вооруженных Сил Украины;

расширение сотрудничества с украинской оборонной промышленностью;

усиление способности Украины противостоять кибер- и гибридным угрозам, а также дезинформации;

поддержка усилий Украины по разминированию и решение проблемы загрязнения взрывоопасными остатками;

помощь Украине с программой реформ, связанной с процессом вступления в ЕС;

усиление возможности Украины контролировать запасы огнестрельного, легкого оружия и боеприпасов, а также противодействовать любой незаконной торговле;

поддержка энергетического перехода страны и мер по ядерной безопасности;

обмен разведданными и спутниковыми снимками.

Саммит лидеров ЕС: проблемы с Венгрией

Известно, что на саммите лидеров ЕС, который состоится 14-15 декабря будет обсуждаться начало переговоров о вступлении Украины в блок и предоставление ей помощи на 50 млрд евро в течение четырех лет.

Но Reuters писало, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выступил против выделения средств. А его словацкий коллега Роберт Фицо сослался на коррупцию, высказывая предостережения о новой финансовой поддержке Киева.

По словам журналиста "Радио Свобода" Рикарда Йозвяка, вчера, 10 декабря, на встрече послов ЕС не произошло никаких сдвигов – Венгрия до сих пор блокирует все, что связано с Украиной.