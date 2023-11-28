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Украина начала переговоры с Италией о гарантиях безопасности
Украина начала первый раунд консультаций с Италией по заключению двустороннего соглашения о гарантиях безопасности. Это предусмотрено общей декларацией стран G7.
Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.
Отмечается, что украинскую переговорную группу возглавил замруководителя Офиса президента Игорь Жовква.
"Украина уже начала двусторонние консультации со всеми странами G7, включая Италию. Именно Италия будет председательствовать в "Группе семи" в следующем году. Мы ценим значительный вклад наших итальянских друзей в защиту Украины и приближение общей победы. Предоставление Италией гарантий безопасности Украине станет важным шагом к приближение членства нашего государства в ЕС и НАТО", – отметил Жовква.Подписывайтесь на Telegram-канал delo.ua
В ходе консультаций стороны согласовали график дальнейшей коммуникации и обсудили подходы к наполнению и формату будущего двустороннего соглашения.
Напомним, Украина 17 ноября начала первый раунд переговоров с Германией по двусторонним гарантиям безопасности, как это предусмотрено декларацией стран "Большой семерки" о поддержке Украины, заключенной на саммите НАТО 12 июля в Вильнюсе.
Гарантии от G7
Страны G7 на саммите НАТО в Вильнюсе 12 июля утвердили совместную декларацию поддержки Украины, объявив о начале переговоров по двусторонним обязательствам в сфере безопасности.
Подписавшиеся декларации пообещали работать с Украиной над конкретными обязательствами и договоренностями, направленными на обеспечение устойчивых сил, способных защищать Украину сейчас и сдерживать российскую агрессию в будущем.
Эти обязательства будут предусматривать в частности:
- постоянное предоставление современной военной техники и вооружения;
- повышение оперативной совместимости со странами НАТО;
- поддержку дальнейшего развития оборонно-промышленной базы Украины;
- подготовку и обучение украинских сил;
- обмен разведывательными данными;
- укрепление экономической устойчивости и устойчивости Украины.
Также в декларации говорится, что в случае новой вооруженной атаки России в будущем, члены G7 намерены немедленно проконсультироваться с Украиной для определения соответствующих дальнейших шагов.
К документу присоединилось уже 30 стран, но фактически переговоры о гарантиях безопасности сейчас начались только с США, Великобританией, Канадой, Японией и Францией. Кроме того, в конце октября в ОП сообщали о начале соответствующих консультаций с Нидерландами .