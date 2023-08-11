Україна почала переговори щодо "гарантій безпеки" з ще однією країною: що відомо

Україна у п'ятницю, 11 серпня, розпочала перший раунд переговорів з Великою Британією щодо двосторонньої угоди про надання Києву безпекових гарантій. Це передбачено Спільною декларацією про підтримку України, затвердженою на саміті НАТО у Вільнюсі.

Про це повідомляє пресслужба Офісу президента України.

"Велика Британія постійно демонструє лідерство та приклад в ухваленні та реалізації найсміливіших рішень із підтримки України. Український народ високо цінує вже надану допомогу, і ми переконані в подальшому зміцненні нашого стратегічного партнерства як до, так і після перемоги", – зазначив очільник української делегації, керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

Як зазначається, ці двосторонні гарантії для України є елементом зміцнення спільної безпеки у всьому євроатлантичному регіоні.

Гарантії безпеки для України

Велика Британія стала другою після Сполучених Штатів Америки державою, із якою Україна розпочала такі переговори.

Як повідомляли у Держдепі, Сполучені Штати в переговорах з Україною про гарантії безпеки зосередяться, зокрема, на посиленні українських Збройних сил для стримування російської агресії.

Нагадаємо, країни "Великої сімки" (G7) під час саміту НАТО у Вільнюсі 12 липня затвердили спільну декларацію підтримки України, оголосивши про початок переговорів щодо двосторонніх зобов'язань у сфері безпеки.

До G7 входять Велика Британія, Німеччина, Італія, Канада, Франція, Японія та США. Усі вони, окрім Японії, входять до НАТО. Німеччина, Італія та Франція, у свою чергу, входять до ЄС і є трьома його найбільшими країнами.

Кожна з країн G7 працюватиме з Україною над конкретними довгостроковими двосторонніми зобов'язаннями та домовленостями у сфері безпеки, спрямованими на забезпечення стійких сил, здатних захищати Україну зараз та стримувати російську агресію у майбутньому.