Україна розпочала переговори зі США щодо надання безпекових гарантій

3 серпня українська сторона розпочала переговори з американською щодо двосторонньої угоди про надання нашій державі гарантій безпеки з боку США. Це передбачено Спільною декларацією про підтримку України, затвердженою на саміті НАТО у Вільнюсі, яка є основою для подібних документів.

Про це повідомляє пресслужба Офісу президента.

Зазначається, що українську делегацію очолив керівник ОП Андрій Єрмак.

"Символічно, що саме Сполучені Штати Америки – наш найбільший стратегічний партнер – стали першою країною, із якою Україна розпочала цей процес. У такий спосіб ми створюємо успішну модель і для інших партнерів", – наголосив він.

Єрмак додав, що ці гарантії безпеки посилять прогрес України на шляху до майбутнього членства в євроатлантичній спільноті, включно з ЄС і НАТО, що є кінцевою метою та найнадійнішою гарантією безпеки.

Гарантії безпеки для України

Країни "Великої сімки" (G7) під час саміту НАТО у Вільнюсі 12 липня затвердили спільну декларацію підтримки України, оголосивши про початок переговорів щодо двосторонніх зобов'язань у сфері безпеки.

До G7 входять Велика Британія, Німеччина, Італія, Канада, Франція, Японія та США. Усі вони, окрім Японії, входять до НАТО. Німеччина, Італія та Франція, у свою чергу, входять до ЄС і є трьома його найбільшими країнами.

Кожна з країн G7 працюватиме з Україною над конкретними довгостроковими двосторонніми зобов'язаннями та домовленостями у сфері безпеки, спрямованими на забезпечення стійких сил, здатних захищати Україну зараз та стримувати російську агресію у майбутньому.

До декларації країн G7 щодо безпекових гарантій для України приєдналися Данія, Фінляндія, Ісландія, Норвегія, Швеція, Іспанія, Чехія, Нідерланди, Бельгія та Португалія.