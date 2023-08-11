Украина начала переговоры по "гарантиям безопасности" с еще одной страной: что известно

Украина в пятницу, 11 августа, начала первый раунд переговоров с Великобританией по двустороннему соглашению о предоставлении Киеву гарантий безопасности. Это предусмотрено совместной декларацией о поддержке Украины, утвержденной на саммите НАТО в Вильнюсе.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента Украины.

"Великобритания постоянно демонстрирует лидерство и пример в принятии и реализации самых смелых решений по поддержке Украины. Украинский народ высоко ценит уже оказанную помощь, и мы убеждены в дальнейшем укреплении нашего стратегического партнерства как до, так и после победы", – отметил глава украинской делегации, руководитель Офиса президента Андрей Ермак.

Эти двусторонние гарантии для Украины являются элементом укрепления общей безопасности во всем евроатлантическом регионе.

Гарантии безопасности для Украины

Великобритания стала второй после Соединенных Штатов Америки страной, с которой Украина начала подобные переговоры.

Как сообщали в Госдепе, Соединенные Штаты в переговорах с Украиной о гарантиях безопасности сосредоточатся, в частности, на усилении украинских Вооруженных сил для сдерживания российской агрессии.

Напомним, страны "Большой семерки" (G7) во время саммита НАТО в Вильнюсе 12 июля утвердили совместную декларацию поддержки Украины, объявив о начале переговоров по двусторонним обязательствам в сфере безопасности.

В G7 входят Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США. Все они, кроме Японии, входят в НАТО. Германия, Италия и Франция, в свою очередь, входят в ЕС и являются тремя его крупнейшими странами.

Каждая страна G7 будет работать с Украиной над конкретными долгосрочными двусторонними обязательствами и договоренностями в сфере безопасности, направленными на обеспечение устойчивых сил, способных защищать Украину сейчас и сдерживать российскую агрессию в будущем.