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Гарантии безопасности для Украины. К декларации G7 присоединилась еще одна страна
Латвия решила присоединиться к декларации, подписанной странами "Большой семерки" относительно гарантий безопасности для Украины в борьбе с российской агрессией.
Об этом сообщил премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш.
Он отметил, что его страна будет оказывать Украине поддержку столько, сколько будет необходимо. Кариньш добавил, что Латвия ожидает специального международного трибунала для России за агрессию против Украины.
"Латвия присоединяется к Декларации #G7 о поддержке Украины. Вместе с нашими партнерами мы будем поддерживать #Украину в борьбе с российской агрессией столько, сколько потребуется. Мы ожидаем специального международного трибунала за российскую агрессию против Украины", - написал он.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Во время саммита НАТО в Вильнюсе 12 июля страны "Большой семерки" утвердили совместную декларацию поддержки Украины, объявив о начале переговоров по обязательствам в сфере безопасности.
Первой страной, которая присоединилась к ней стала Норвегия.
Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США согласовали, хотя и официально не подписывали, декларацию, объявляющую начало переговоров с Украиной каждой из этих стран по установлению обязательств по обеспечению безопасности Украины. Документ предусматривает, что к нему могут в любое время присоединиться и другие страны.