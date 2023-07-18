Гарантии безопасности для Украины. Кулеба призвал членов ООН присоединиться к декларации G7

Каждой стране-члену Организации Объединенных Наций следует рассмотреть возможность присоединения к декларации G7 относительно гарантий безопасности для Украины. Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба на дебатах Генеральной ассамблеи ООН.

По его словам, с тех пор как "Большая семерка" приняла соответствующую декларацию, к документу присоединились еще десять стран.

"Я призываю каждое государство-члена ООН рассмотреть возможность присоединения к декларации "Группы семи", которая является открытой для этого. Внесите личный практический вклад в безопасность Украины", – высказался министр.

Он добавил, что, помогая украинским детям получить безопасное будущее, другие страны гарантируют и свою безопасность.

Также дипломат призвал страны ООН не прибегать к нейтральной позиции относительно российской агрессии.

"Я призываю всех остальных прекратить притворяться нейтральностью. Нет места нейтральности в ситуации геноцидной войны и массовых зверств", – сказал Кулеба.

Декларация G7: о каких гарантиях безопасности идет речь

Во время саммита НАТО в Вильнюсе 12 июля страны "Большой семерки" утвердили совместную декларацию поддержки Украины, объявив о начале переговоров по обязательствам в сфере безопасности.

Каждая из стран G7 будет работать с Украиной над конкретными долгосрочными двусторонними договоренностями, направленными на обеспечение устойчивых сил, способных защищать Украину сейчас и сдерживать российскую агрессию в будущем.

Эти обязательства будут предусматривать в частности:

постоянное предоставление современной военной техники и вооружения;

повышение оперативной совместимости со странами НАТО;

поддержку дальнейшего развития оборонно-промышленной базы Украины;

подготовку и обучение украинских сил;

обмен разведывательными данными;

укрепление экономической устойчивости и устойчивости Украины.

Также в декларации говорится, что в случае новой вооруженной атаки России в будущем члены G7 намерены немедленно проконсультироваться с Украиной для определения соответствующих дальнейших шагов.

Со своей стороны Украина обязуется "вносить положительный вклад" в безопасность партнеров и укрепление мер прозрачности и подотчетности касательно помощи со стороны других стран.