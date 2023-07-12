К декларации G7 о переговорах по гарантиям безопасности для Украины присоединилась первая страна НАТО

К декларации поддержки Украины, принятой на саммите НАТО в Вильнюсе странами "Большой семерки", уже решила присоединиться первая страна альянса не из их числа - Норвегия. Об этом говорится в сообщении норвежского правительства.

"Норвегия присоединяется к декларации G7 о поддержке Украины. Действующая пятилетняя программа поддержки Украины имени Нансена является важным шагом в предоставлении такого типа поддержки. Гарантии безопасности являются важным дополнением к комплексному пакету поддержки Украины, одобренному странами НАТО на Вильнюсском саммите", - отметил премьер-министр Йонас Гар Стёре.

Кроме того, Норвегия присоединилась к совместному заявлению от имени стран Северной Европы, в котором приветствуется принятие указанной декларации G7 и подчеркивается их непреклонность в поддержке независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины в международно признанных границах. Это же заявление опубликовало в среду и Министерство иностранных дел Дании.

"Вместе с партнерами мы намерены опираться на рамки обязательств и договоренностей, учитывая широкий спектр потребностей от обеспечения современным вооружением до учебных инициатив и поддержания устойчивости. Мы сделаем это, чтобы внести вклад в долгосрочную безопасность Украины, сдержать будущую российскую агрессию, укрепить экономическую стабильность и устойчивость Украины", - говорится в ней.

Напомним, что ранее в среду Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США согласовали, хотя и официально не подписывали, декларацию, объявляющую начало переговоров с Украиной каждой из этих стран по установлению обязательств по обеспечению безопасности Украины. Документ предусматривает, что к нему могут в любое время присоединиться и другие страны.

Отметим также, что МИД Норвегии 12 июля сообщил о продлении соглашения по транспортировке украинских пациентов в эту и другие европейские страны самолетами для получения медицинской помощи.

По этому соглашению с августа 2022 года Норвегия обеспечивает регулярные еженедельные рейсы для эвакуации украинцев всех возрастов с травмами или же больных раком, инфекционными и другими заболеваниями. Пациентов сначала транспортируют из Украины в медицинский центр в Польше, а затем отправляют на лечение в больницы Европы.

С начала операции Норвегия помогла транспортировать более 1500 человек (пациентов и членов их семей). Операция координируется в рамках Механизма гражданской защиты ЕС, и Евросоюз попросил Норвегию продлить это соглашение.

Это скоординированная работа нескольких норвежских министерств, региональных органов здравоохранения, директората здравоохранения, директората гражданской защиты, вооруженных сил и Scandinavian Airlines. Согласно соглашению между авиакомпанией и армией Норвегии, первая отвечает за совершение самих полетов, а медицинская служба вооруженных сил Норвегии предоставляет медицинскую и оперативную экспертизу.

Напомним также, что Норвегия на саммите НАТО подписала совместное с Бельгией, Данией, Канадой, Люксембургом, Нидерландами, Норвегией, Польшей, Португалией, Румынией, Швецией и Великобританией заявление о создании совместной коалиции для обучения ВВС Украины эксплуатации и обслуживания истребителей F-16.