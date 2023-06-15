Дания и Норвегия передадут Украине новую партию боеприпасов

Дания и Норвегия объединили усилия и передадут Украине 9 тысяч артиллерийских снарядов. Кроме того, Дания дополнительно предоставит еще 1500 комплектных артснарядов и 500 гранат.

Об этом сообщает Минобороны Дании.

В ведомстве отметили, что Норвегия передаст собственно снаряды, а Дания – заряды и запалы к ним.

"Украинцы продолжают испытывать большую и неотложную потребность в боеприпасах для борьбы с Россией. Вместе с другими странами ЕС и НАТО Дания находится в процессе реагирования рядом различных инициатив. Вместе с Норвегией мы теперь можем послать более 10 000 полных артиллерийских снарядов в течение короткого времени", – сказал исполняющий обязанности министра обороны Троэлс Лунд Поульсен.

В целом Украина получит 10 500 комплектных артиллерийских снарядов и дополнительно 500 снарядов.

В апреле Дания и Норвегия передали Украине 8000 артиллерийских снарядов. Новое сотрудничество означает, что датскую и норвежскую технику можно собрать в артиллерийские снаряды, которые затем передадут Украине.

Министр обороны Норвегии Бьорн Арильд Грам отметил, что Украина постоянно нуждается в большом количестве артиллерийских боеприпасов. Потому две страны решили объединить усилия, чтобы передать боеприпасы как можно скорее.

"Важно, чтобы мы продолжали вместе поддерживать Украину. Норвегия будет продолжать поддерживать Украину против российских войск вторжения столько, сколько потребуется", – заявил он.

15 июня стало известно и то, что Дания и Норвегия совместно с другими странами Европы закупят для Украины системы ПВО.

В марте 2023 Дания заявила о планах выделить Украине военную помощь еще на 1 миллиард крон. В новый пакет помощи войдут, в частности, боеприпасы для стрелкового оружия, крупнокалиберные пулеметы, противотанковые мины и ракеты противовоздушной обороны.

В феврале 2023 г. парламент Норвегии утвердил пятилетнюю помощь Украине на 7 млрд евро. Каждый год Норвегия будет выделять Украине около 15 миллиардов крон. Деньги пойдут на военную помощь и гуманитарную деятельность.

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