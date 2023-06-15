Данія та Норвегія передадуть Україні нову партію боєприпасів

Данія та Норвегія об’єднали зусилля і передадуть Україні 9 тисяч артилерійських снарядів. Крім того, Данія додатково надасть ще 1500 комплектних артснарядів і 500 гранат.

Про це повідомляє Міноборони Данії.

У відомстві зазначили, що Норвегія передасть власне снаряди, а Данія - заряди і запали до них.

"Українці продовжують відчувати велику і нагальну потребу в боєприпасах для боротьби з Росією. Разом з іншими країнами ЄС і НАТО Данія знаходиться в процесі реагування низкою різних ініціатив. Разом з Норвегією ми тепер можемо надіслати понад 10 000 повних артилерійських снарядів протягом короткого часу", – сказав виконуючий обов’язки міністра оборони Троелс Лунд Поульсен.

Загалом, Україна отримає 10 500 комплектних артилерійських снарядів і додатково 500 снарядів.

У квітні Данія та Норвегія передали Україні 8 тисяч артилерійських снарядів. Нова співпраця означає, що данську та норвезьку техніку можна зібрати в повні артилерійські снаряди, які потім передадуть Україні.

Міністр оборони Норвегії Бйорн Арільд Грам зазначив, що Україна постійно потребує великої кількості артилерійських боєприпасів. Тому дві країни вирішили об'єднати зусилля, щоб передати боєприпаси якомога швидше.

"Важливо, щоб ми продовжували разом підтримувати Україну. Норвегія продовжуватиме підтримувати Україну проти російських військ вторгнення стільки, скільки буде потрібно", – заявив він.

15 червні стало відомо і те, що Данія та Норвегія спільно з іншими країнами Європи закуплять для України системи ППО.

У березні 2023 року Данія заявила про плани виділити Україні військову допомогу ще на 1 мільярд крон. До нового пакету допомоги увійдуть, зокрема, боєприпаси для стрілецької зброї, великокаліберні кулемети, протитанкові міни та ракети протиповітряної оборони.

У лютому 2023 року парламент Норвегії затвердив п'ятирічну допомогу Україні на 7 млрд євро. Щороку Норвегія виділятиме Україні близько 15 мільярдів крон. Гроші підуть на військову допомогу Україні і гуманітарну діяльність.

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