Литва та країни Альянсу закуплять для України засоби ППО

Литва, Велика Британія, Норвегія, Нідерланди, Данія, Швеція та Ісландія закуплять засоби протиповітряної оборони для України на суму 107,5 млн євро, при цьому внесок Литви становитиме 6 млн євро.

Про це повідомили у Міністерстві оборони Литви.

Міністр національної оборони Арвідас Анушаускас заявив, що Литва наполегливо шукає шляхи підтримки України. Засоби протиповітряної оборони, які будуть надані сімома країнами, повинні підтримувати здатність України захищати критичну інфраструктуру, цивільне населення та військовий персонал.

Придбання засобів протиповітряної оборони є першим із п'яти пакетів допомоги, запланованих на другому етапі закупівель Міжнародного фонду для України (IFU), який керується Великобританією. Сім держав-союзників і країн-партнерів зібрали для IFU майже 608 мільйонів євро.

Окрім цього, Британія зобов’язалася найближчим часом перерахувати додаткові 292 мільйони євро до фонду.

Відомство також повідомило, що придбані для України бойові і розвідувальні безпілотники наразі вже виготовляються та будуть поставлені в Україну цього літа.

"IFU є прикладом співпраці між членами Альянсу, яка об’єднано зміцнює Україну та бореться з варварською російською агресією", — сказав держсекретар оборони Сполученого Королівства Бен Уоллес на зустрічі міністрів оборони, яка є учасником IFU, в Амстердамі в середу.

Раніше повідомлялося, що уряди Ісландії, Латвії та Нідерландів внесли нові грантові внески до започаткованого Світовим банком Цільового фонду підтримки, відновлення, відбудови та реформування України (URTF).

Окрім цього, 25 травня уряд Литви анонсував новий пакет військової допомоги Україні. Зокрема, до нього ввійдуть боєприпаси.